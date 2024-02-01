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台版柬埔寨今宣判！不想辜負人民期待 台中檢察官拚盡120％精力坦言「虛脫」

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台版柬埔寨今宣判！不想辜負人民期待 台中檢察官拚盡120％精力坦言「虛脫」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子等4人在前年間涉嫌虐死林姓男子後棄屍，被稱為「台版柬埔寨案」，此案由國民法官審理，今天下午審結，此次的公訴檢察官團隊透露，國民法官法庭與一般的公訴庭不同，需要拿出120％的體力、精神力、專注力，今天下庭之後，團隊成員呈現「虛脫」狀態，但為的是「不辜負人民期待」。

今天宣判的台版柬埔寨案是由台中地檢署公訴組主任檢察官鄭葆琳，帶領的檢察官團隊陳隆翔、張凱傑、林岳賢、陳宜君出庭。鄭說，四天的開庭，她都密切觀察同事出庭狀況，每一次同事出庭國民法官的經驗都很寶貴，也提醒同事，能夠把經驗「轉換成資產跟能量」，越打越熟練。

鄭葆琳說，台中市雖然不是台灣人口最多的城市，但國民法官的案件數，卻是全台灣最多的，台中地檢署的偵查組的人力原本就很吃緊，公訴組的檢察官負擔其實已經很大，除平常的公訴案件要蒞庭之外，還得出庭審理方式截然不同的國民法官法庭，對公訴檢察官的負擔很大。

她說，像檢察官林岳賢為了此案，不僅出遊時，都還不斷拿著案件的投影片在修改，1月的加班時數更超過40小時，在在顯示此案檢察官對案件付出的努力，也十分佩服團隊在此案的表現，「超乎預期」。

檢察官陳隆翔說，蒞庭國民法官跟一般法庭是完全不同狀況，國民法庭因法官沒有卷證，必需仰賴檢察官「去蕪存菁」的說明，十分耗費體力、精神力，為了讓國民法官能夠很快速的判斷案件「眉角」，他不論是在上班，還是休息，甚至是陪小孩看電視時，都在思考案件的呈現方式，如何把複雜的法律用語，濃縮成「案件金句」，減少國民法官審案的負擔。

陳隆翔說，此次開庭，他與同事都拿出了120%的體力、精神力，如今開完庭後，「真的有虛脫之感」。

檢察官陳宜君則說，過去雖有擔任蒞庭公訴案件，但此次首度出庭國民法庭，仍像「震撼教育」，還好有團隊互相傳紙條提醒，分享經驗，協助觀前顧後，展現出台中地檢署的最強戰力。

台版柬埔寨案今天由國民法官審結，台中地檢署公訴檢察官團隊利用人偶模擬、投影片設計，減輕國民法官審理負擔（右起張凱傑、陳宜君、林岳賢、陳隆翔）。記者陳宏睿／攝影
台版柬埔寨案今天由國民法官審結，台中地檢署公訴檢察官團隊利用人偶模擬、投影片設計，減輕國民法官審理負擔（右起張凱傑、陳宜君、林岳賢、陳隆翔）。記者陳宏睿／攝影

國民法官 檢察官

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