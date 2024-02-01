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汪小菲、大S有意2月親自參與家事調解！他欠750萬生活費「暫等著」

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聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

大S徐熙媛與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚，前夫汪小菲拒依協議支付費用，大S以調解筆錄為據聲請強制執行獲准；汪小菲聲請停止強制執行，並向大S提債務人異議之訴，台北地方法院判汪小菲敗訴。汪上訴，高院原定上午行準備程序，但因雙方盼「另案」能有調解結果，今庭期取消。

高院表示，本案訴訟審理過程中，雙方陸續有陳報另案家事的調解的進度，本案法官依職權命雙方提出相關訴訟資料。汪小菲今年1月中，有向本案法官陳報另案家事庭將於2月底進行調解，並說明雙方均有意願親自參與，請求本案法官是否可待另案調解結果後，再一併進行本案審理。

經書記官與雙方律師陸續溝通後，高院法官昨日下午決定待另案2月底調解結束後，待當事人補齊本件訴訟資料，再進行本案審理，以兼顧雙方調解意願和本案訴訟權。

本案源於大S以汪小菲未依照調解筆錄約定給付2021年12月至2022年11月的生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元財產，但汪小菲認為沒有違反調解筆錄中的給付義務，依法提債務人異議之訴。

汪小菲主張，他2021年12月1日至2022年11月4日間，先後匯款生活費至大S等家人帳戶的金額，加上他依調解後同意變更以實報實銷不定額方式給付的日常用品、其他家用費，款項已超過他原先依調解筆錄所應給付的金額，他已經超付費用，並未積欠任何金額，大S不得聲請強制執行，請求撤銷強制執行程序。大S否認汪小菲已經將定期定額應給付的生活費清償完畢。

台北地院認為，依雙方調解筆錄約定，汪小菲應每3個月匯款至大S帳戶的生活費，屬於定期定額的性質，除此之外，調解筆錄另有約定汪小菲應給付大S的實報實銷費用，兩者數額計算方式、給付對象、給付方法，都與定期定額的費用各自獨立、內容不同。

北院認為，汪小菲依調解筆錄應負擔的定期定額生活費、實報實銷的其他各項費用，都是分別獨立的給付債務，雙方在調解筆錄中也沒有約定可相互留用或抵充。根據雙方對話紀錄，兩人2022年8月雖針對定期定額生活費匯款給付方式，合意變更為汪小菲每期匯款至家人的帳戶，但僅是更改「匯款帳戶」，未變更「定期定額的給付性質」，也沒有約定可以相互留用、抵充。

因汪小菲對定期定額生活費確實未清償完畢，北院認大S聲請強制執行有理，判汪小菲敗訴。

汪小菲與大S。圖／聯合報系資料照
汪小菲與大S。圖／聯合報系資料照

具俊曄 大S 強制執行 汪小菲

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