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呈現國民法官案有眉角！檢察官濃縮上千頁資料製作簡報 引賈伯斯「這句名言」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子等4人虐死林姓男子棄屍案，外界稱為「台版柬埔寨案」，今天由國民法官審結，此案在上月底開始，連續馬拉松式審理4天，其中公訴檢察官團隊製作的簡報投影片，獲得聽庭民眾一致好評，認為檢方製作的投影片將卷證龐大資料，濃縮為重點的文字、截圖與影像，讓複雜的案件變得容易理解，此案公訴檢察官張凱傑說，製作簡報時的中心思想，就是賈伯斯說的「簡約就是細膩的極致」。

檢察官張凱傑說，此次「台版柬埔寨案」的簡報投影片約有90張，是由同團隊檢察官林岳賢所製作，他則是以過去參與案件、呈現簡報的經驗，建議同事優化的方向，最主要的目的，就是要讓國民法官在最短時間內，了解案情，依法律對被告論罰究責，主要目的就是幫國民法官「降載（減少負擔）」

張凱傑說，在國民法官案件的簡報製作上，他會跟同事分享的概念是賈伯斯的金句「簡約就是細膩是極致」，但最困難的也就是在如何把上千頁的卷證資料，濃縮在數十頁的簡報中，還要「五臟俱全」，十分考驗功力，他都是從網路TED影片、圖像式簡報等書籍中，吸取靈感，以作未來案件的參考與優化。

檢察官林岳賢也說，製作國民法官的投影片簡報十分耗時，他連到與家人到高雄旅遊時，都趁小孩睡著時，修改簡報內容，以達到凱傑學長所說的「簡約」概念，還要減少使用複雜的法律用語，用精準易懂的方式，傳達給國民法官。

林岳賢說，舉例來說，死者頭部、全身有多處傷勢，其中大部分集中頭部，如何快速呈現，他就利用免費3D圖庫的全身、半身模型，在逐一將傷勢標示在3D模型上，不過此次外界看到檢方所提供的簡報資料，其實是不斷修改後的版本，正式亮相的是「第六版」，也能顯示檢方對於此案的重視程度。

台中市劉姓男子等4人涉在前年底虐死林姓男子，此案由國民法官審理，公訴檢察官利用3D圖，呈現死者傷勢。圖／台中地檢署提供
台中市劉姓男子等4人涉在前年底虐死林姓男子，此案由國民法官審理，公訴檢察官利用3D圖，呈現死者傷勢。圖／台中地檢署提供

國民法官 檢察官 賈伯斯

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