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瓊瑤男星炒股被訴又遭約談！誠創科技涉作帳虛增3億餘元營收 檢調兵分12路搜索

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
誠創科技公司董事長馬永玲。圖／聯合報系資料照片
誠創科技公司董事長馬永玲。圖／聯合報系資料照片

誠創科技董事長馬永玲等人涉嫌於2017年至2018年間，向中國大陸IC廠商及化妝品公司虛偽交易，虛增營收3億餘元。台北地檢署1日指揮法務部調查局兵分12路搜索，約談馬、誠創科技梁姓副總共14人，全案朝證券交易法、商業會計法等方向偵辦。

馬永玲是元大集團創辦人馬志玲三弟，1970年代以「馬永霖」藝名出道，曾與紅極一時的「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌演出瓊瑤電影，包括「我是一片雲」、「一顆紅豆」、「金盞花」。

但後來他仍選擇重回商場，2000年創立誠創科技前身，2004年改名為誠創科技，2007年股票興櫃，2008年股票上市，主攻半導體精密陶瓷與被動元件、UVC LED及醫療用口罩。

根據官網顯示，誠創科技股份公司（Sintronic Technology），主要製造並開發冷極螢光燈管，國內唯一具有自製電極能力的冷陰極管廠商。誠創上市的股票代號為3536，不過已於去年6月下市。

檢調查出，誠創科技為了營造誠創有持續創造營銷成果的假象，涉嫌2017至2018年間，與大陸面板IC廠商虛偽買賣電子產品，虛增營收共3億餘元；此外，2017年誠創科技與化妝品公司「傳奇美公司」虛偽買賣化妝品，虛增營收1700多萬元。

檢調今搜索12處，依涉犯證券交易法171條第1項第1款之財報不實、商業會計法第71條第1項不實會計記紀錄等罪嫌，搜索約談馬、梁及數名主管業務共14人。

這不是馬永玲首次捲入官司，在誠創下市前，他也曾因跟股市炒手馬國良等人共同炒作誠創股價，去年才被北檢依違反證交法的操縱股價等罪嫌起訴，目前仍在台北地院審理中。

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