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詐欺氾濫卻都輕判 高檢署不忍了：從重量刑才符合國民法感情

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國內詐欺案近年遽增，但外界詬病法院「輕判」，為了促進妥適，台灣高等檢察署今邀集一、二審檢察機關、調查局、刑事警察局共同討論更新量刑因子、加強蒐集量刑資料、案件偵結求刑、公訴科刑調查辯論及上訴等精進作為，決議具體作法，力促電信網路詐欺案能妥適量刑。

高檢署組成的量刑小組決議從警詢調查階段開始，即加強蒐集刑法第57條「刑罰之酌量」的科刑資料，並於偵查階段，由檢察官持續加強蒐集。

針對刑法第302條、第302條之1的柬埔寨式控車手段、冒用政府機關或公務員、跨境詐欺、高被害總金額、犯罪行為對被害人造成嚴重影響（如造成被害人輕生、罹患憂鬱症等嚴重身心損害）、利用工作或專業知識（例如法律專業人士、銀行或軟體工程師）、相同或類似的前案尚未判決確定即又再犯、擔任角色為首腦（金主、機房、水房負責人）、重要幹部、話務系統商、電腦手、工程師、軟體設計師、機手（二、三線）、車手頭、控車手、收水人員等於犯罪有重要角色者，案件偵結時，檢察官建請法院依刑事案件量刑及定執行刑參考要點第18點規定，參考「量刑趨勢建議系統」，審酌焦點團體對於各犯罪類型所建議的量刑因子及刑度區間，再考量上述加重事由，從重量刑，以契合社會的法律感情。

公訴檢察官依據刑事訴訟法第288條第4項規定，就刑法第57條科刑資料指出證明的方法，例如關於被告經濟狀況的證明文件、與被害人的和解書等，並就應予加重的量刑因子，在科刑調查及科刑辯論時，促請法院參考「量刑趨勢建議系統」等，並考量加重事由，充分評價後妥適量刑。

檢察官如認具體個案法院判決的量刑或定執行刑不當，有上訴必要，以該案公訴量刑辯論表示的具體意見為基礎，參酌高檢署提供的例稿提起上訴。

另外，執行檢察官如認個案有「確因不執行所宣告之刑，難收矯正之效或難以維持法秩序」事由，在被告聲請易服社會勞動時，依檢察機關辦理易服社會勞動作業要點辦理；於被告聲請易科罰金時，參考該等規定精神辦理。

高檢署除督促所屬檢察機關共同促進電信網路詐欺案件妥適量刑，也重視電信詐欺案件罪贓返還計畫，促被告與被害人調解，以減少被害人損害。

國內詐欺案近年遽增，但外界詬病法院「輕判」，台灣高等檢察署今邀集一、二審檢察機關、調查局、刑事警察局共同討論更新量刑因子等，並決議具體作法，力促電信網路詐欺案能妥適量刑。記者王宏舜／攝影
國內詐欺案近年遽增，但外界詬病法院「輕判」，台灣高等檢察署今邀集一、二審檢察機關、調查局、刑事警察局共同討論更新量刑因子等，並決議具體作法，力促電信網路詐欺案能妥適量刑。記者王宏舜／攝影

公務員 刑事訴訟 檢察官 警察

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