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北巿醉漢拿菜刀衝機車陣連傷3人！ 其中1人慘割頸 判6年上訴遭駁

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子柯明宗酒後持菜刀上街砍傷3名路人，一、二審皆依殺人未遂罪判他6年徒刑。資料照片。記者翁至成／翻攝
男子柯明宗酒後持菜刀上街砍傷3名路人，一、二審皆依殺人未遂罪判他6年徒刑。資料照片。記者翁至成／翻攝
柯姓男子酒後持菜刀於北市中坡南路隨機砍傷1男2女共3名路人，其中劉姓男子頸部穿刺傷、王姓男子及侯姓女子手臂及背部割傷，所幸送醫無大礙。熱心民眾壓制柯男，警方順利逮捕。台北地檢署認定他持刀朝劉男頸部要害攻擊，依殺人未遂罪嫌起訴，台北地院判他6年徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。

52歲的柯男在案發處附近的水果攤打工，當天傍晚下班後至附近的小吃攤飲酒，晚間7點多返家途中，疑似酒醉情緒失控，竟返回水果攤拿起一把菜刀，站在中坡南路上朝路過的機車騎士揮砍。

劉姓騎士被柯拉下機車揮砍，頸部受穿刺傷，手臂也被割傷；王姓男子騎車經過，手臂也被割傷；侯姓女子搭乘丈夫騎乘的機車經過也遭殃，背部有近30公分不連續劃傷。

兩名路人見劉頸部濺血，恐命在旦夕，聯手上前將柯明宗壓制在地，警方獲報後趕抵現場，將上半身赤裸且渾身酒味的柯男上銬逮捕。柯男經測酒測值達每公升0.63毫克，酒醒後卻辯稱什麼都不記得。

高院認為，柯承認砍了劉的頸部，對方死了也在所不惜，他卻辯稱沒有殺人故意，說詞不可採。合議庭認為柯與劉並不認識，卻因生活和經濟壓力心情不好就拿菜刀揮砍，考量他有與被害人和解，一審判6年並無不當，駁回他上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

殺人 水果

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