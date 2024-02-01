私接商演 4樂天女孩列被告

職棒樂天桃猿隊專屬啦啦隊「樂天女孩」，四名人氣成員「樂天IU」孟潔（左起）、「回眸女神」李恩菲、「虎牙女神」陳伊和林穎樂，知情默許私接商演活動，被約談後列被告請回。圖／翻攝自臉書粉專

中華職棒樂天桃猿隊前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱被檢舉安排旗下啦啦隊樂天女孩私接商演牟利，桃園地檢署前天指揮廉政署搜索帶回浦、陳二人，另以犯罪嫌疑人身分通知四名樂天女孩及三名經紀公司人員；檢方訊後認為陳涉犯背信、違反稅捐稽徵法及偽造文書等罪嫌，有滅證勾串之虞，向法院聲請羈押，浦以五十萬元交保，其餘請回。

台灣樂天棒球隊公司去年間發現，樂天女孩啦啦隊商演活動中，至少數十場活動價碼「高收低報」，甚至多場未登列公司排定行程活動。

球隊查出前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱涉打著公司名號，對外私接商業演出，清查發現不下百場商演皆有問題，不僅繳回公司款項短少，甚至有中飽私囊情事。由於部分活動為政府機關標案，懷疑有公務人員涉入，去年十月底分別向桃園地檢署及廉政署告發。

檢廉前天兵分多路同步搜索，查扣電腦、帳冊、行程表等資料，由於案情繁雜、眾多細節待釐清，承辦檢察官昨天凌晨直接到廉政署坐鎮指揮，經漏夜審訊被告人等，浦、陳二人移送桃檢複訊；四名人氣成員「樂天IU」孟潔（林孟潔）、「回眸女神」李恩菲（李庭瑀）、「虎牙女神」陳伊（陳奕如）、林穎樂（林俞廷）等人對私接商演活動是知情且默許，同列背信罪被告後請回。

初步排除公務員涉案，再追查。