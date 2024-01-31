前刑警每票1千幫買票 屏縣議員潘連周當選無效確定

屏東縣第三選區縣議員潘連周，本屆大選被控以每票1000元買票，屏東地檢署提起當選無效之訴，一審被屏院駁回，檢方上訴後，高雄高分院逆轉，認定潘連周涉入賄選，判決當選無效確定，縣議員席次將由落選頭、民進黨籍黃建溢遞補。

檢方調查，潘連周在本屆大選期間，曾任刑警的洪姓選舉幹部將3萬元交付給陳姓男子，洪男囑託陳男以每票1000元價格，為潘買30票。

當時檢方偵結，認定潘指示洪姓幹部行賄，依選罷法起訴潘連周，並對潘提出當選無效之訴。

但屏東地院審理時，法官認為洪男並非潘連周的競選團隊成員，檢方無法舉證洪與潘共謀賄選，或3萬元賄選資金來自潘連周，因此認定潘並未指示洪男賄選，判決當選有效。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，洪男交付3萬元給陳男後，由陳對選民買票，經屏東地院依交付賄賂罪判刑確定，且陳也供述洪男是潘連周樁腳，洪男手機也有潘頻繁聯繫的通聯記錄，甚至幫潘發放競選文宣拉票。

合議庭認為，洪男與潘連周互動頻繁，交情非淺，還曾安排潘為村長、鄉代候選人助選，洪應是潘連周競選期間的重要樁腳，以洪曾任高雄港務警察總隊刑事偵查員，應知賄選會有刑責，若非事先與潘討論，怎可能擅自幫潘連周買票。

合議庭綜合事證，認定洪男替潘連周買30票的行為，應是受潘連周指使，綜合事證後，判潘連周當選無效。

屏東縣第三選區有潮州鎮、萬巒鄉、竹田鄉、內埔鄉、新埤鄉、枋寮鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉，本屆潘以8082票當選，為選區第二高票，判決當選無效後，將由落選頭黃建溢遞補縣議員席次。