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連續4次酒駕拒測！男挨罰180萬元入獄服刑中 祖傳地30坪遭法拍

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

現年42歲的宜蘭蘇澳籍王姓男子，從2022年9月開始，連續4次酒駕拒測，罰鍰累計180萬元，是宜蘭近年最高額的案例，因無力繳納且正在獄中服刑，法務部行政執行署宜蘭分署查封王男繼承的10筆持分地約30坪，2月6日法拍。

據了解，王男設籍蘇澳，常年在外縣市活動，有多次酒駕前科，大約20年前繼承位於蘇澳鎮的祖傳土地，共10筆約4800平方公尺，包含稻田、林地、道路等等，由48人共同繼承，王男的持分地約為100平方公尺，換算約30坪。

宜蘭分署指出，王男2022年9月、11月、11月、2023年1月，分別在新北市板橋、新店、樹林、中和區酒後騎車，被警員攔查後拒絕酒測，依道路交通管理處罰條例第35條第5項，分別挨罰18萬元、36萬元、54萬元、72萬元，累積金額180萬元。

宜蘭分署表示，王男是分署第一件拒測4次的案例，也是近年執行金額最高的酒駕案；王男沒有存款，屢次通知都沒有到案說明，加上去年3月因酒駕入獄，目前尚在服刑，無其他方式支付高額罰鍰，分署只好將王男繼承的土地查封，2月6日拍賣抵繳罰鍰，土地的共同持有人有優先承買權。

據了解，由於王男持有土地是48人共同繼承，一般而言其他共同持有人買下的可能性較高，以免祖傳地被分成更畸零的土地。

宜蘭分署表示，政府已通令行政執行署13個分署加強酒駕罰鍰案件執行力道，宜蘭分署去年迄今透過扣押存款、薪資、動產不動產等方式執行後，累計追徵金額達929萬餘元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王男繼承的持分地多為田地、林地或道路，為48人共同繼承，王男持有的面積約為30坪。圖／行政執行署宜蘭分署提供
王男繼承的持分地多為田地、林地或道路，為48人共同繼承，王男持有的面積約為30坪。圖／行政執行署宜蘭分署提供
設籍蘇澳的王姓男子連續酒駕拒測，挨罰180萬元，繼承的土地將被法拍。圖／行政執行署宜蘭分署提供
設籍蘇澳的王姓男子連續酒駕拒測，挨罰180萬元，繼承的土地將被法拍。圖／行政執行署宜蘭分署提供

宜蘭 酒駕 蘇澳

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