替蹲廁所室友交付毒品 高雄男遭判10年6月

橋頭地院外觀。(本報系資料照)

高雄翁姓男子2022年7月替在上廁所的董姓室友交付毒品安非他命給陳姓藥腳，2天後遭逮捕。橋頭地院一審認定翁男知道交付物品就是毒品，判翁男10年6月，可上訴。

高雄市警察局楠梓分局及橋頭地檢署偵查時，翁男坦承因董男在上廁所，受他所託自住處下樓交付第二級毒品甲基安非他命給陳姓藥腳，他自陳僅協助帶人上樓、幫忙交貨及提供金錢給董男調貨，否認與董男販毒、收取貨款。

橋頭地院刑事判決書指出，翁男於法院審理期間卻稱，自己是幫董男拿東西給別人，當時不知道物品是甲基安非他命、也不知董男在販毒。

橋頭地院經查，翁男從事配管工程，月收入6萬元，在高雄市承租一間6坪套房與董男同住，藥腳若到此處購毒，翁男未被刻意支開，他清楚董男在販賣毒品，且2人同住期間有一起施用毒品，翁男知道甲基安非他命外觀，有實質從事甲基安非他命調貨聯繫事宜。

合議庭綜合證人陳述、檢警偵訊內容、監視器畫面等相關事證，認定翁男知道交付物品就是毒品，考量翁男有施用毒品前科，非居主導地位且未從中分得販毒價金或利潤，交易次數為1次、對象僅1人，數量及價額並非重大，依違反毒品危害防制條例販賣第二級毒品罪，判10年6月，沒收行動電話1支，可上訴。

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