「生鮮先生」高檔超市竄改食材效期被抓包 前立委鍾紹和兒子被法辦

國民黨前立委鍾紹和兒子鍾昇旭在高雄經營高檔生鮮食材超市「生鮮先生」，卻被查出販售過期食品，衛生局稽查時，當場查獲超市食品竄改有效期限，雄檢前天傳訊鍾昇旭、黃姓店長到案，因兩人均承認改標，訊後各以200萬元、20萬元交保候傳。

「生鮮先生」在高雄共有三家門市，總店位於高雄市美術館特區，鎖定客群為頂級消費者，因此店內主打高單價生鮮食品為主。

「生鮮先生」掛名負責人鍾昇旭，為前立委鍾紹和之子，胞兄鍾易仲今年參選鳳山區立委，最終敗給民進黨立委許智傑。

雄檢查出，鍾昇旭與該店黃姓店長發現冷凍庫各類生鮮肉品及火鍋料等食品保存期限不滿1年，因擔心銷毀後虧損，於是將食品拆封後分裝，上架販售時，再重新打印保存期限販售給不知情消費者。

檢調接獲檢舉後，本月29日發動搜索，派員前往生鮮先生3家門市查緝，當場發現竄改效期過期生鮮食品184包及有效期疑慮食品81包等，店內販售的烤地瓜可樂餅、酒甘赤鯛、卡士達鯛魚燒都中標，部分改標食品已被消費者吞下肚。

前天雄檢傳喚鍾昇旭、黃姓女店長及3名店員到案，鍾複訊後承認改標，訊後鍾男與黃女各以200萬元、20萬元交保候傳，另3名店員請回，全案依違反食品安全衛生管理法、詐欺等罪嫌擴大偵辦中。

雄檢表示，搜索當日已指示衛生單位人員封存有疑慮產品，並協助處理過期商品下架事宜，全案正由檢察官釐清被害消費者人數及詳細不法獲利。