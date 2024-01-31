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基進黨告發馬文君涉犯國安法 北檢今傳楊佩樺出庭

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣基進黨發言人楊佩樺質疑國民黨立委馬文君與四川省台辦密切交流，協助動員組織台灣學生參與統戰活動，兩人去年10月間赴台北地檢署，告發馬文君涉嫌違反國家安全法。北檢今傳喚楊佩樺到庭說明。

去年10月27日，楊佩樺赴北檢告發馬文君涉嫌違反國家安全法，檢方今天開庭調查，傳喚楊佩樺到庭說明。開庭前，楊佩樺提出時間表並指出，馬文君自2010年起，涉多次協助動員四川省台辦組織統戰活動，指控馬文君有意協助統戰。

楊佩樺曾表示，馬文君於2012年、2016年及2018年間，與王惠美協助四川省國台辦舉辦夏令營，出席並與四川省委書記見面；2015年，四川省官方民族歌舞團來台替馬文君及王惠美助選；2019年馬文君大動作刪除國防相關預算。

去年10月間，台灣基進黨發言人楊佩樺（左）赴台北地檢署，告發馬文君涉嫌違反國家安全法。記者房荷庭／攝影
去年10月間，台灣基進黨發言人楊佩樺（左）赴台北地檢署，告發馬文君涉嫌違反國家安全法。記者房荷庭／攝影

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