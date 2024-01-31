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前議員蔡坤龍控菜頭湯下毒 害他住院2天...司機今出庭仍否認

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民進黨台北巿前議員蔡坤龍2022年喝下時任司機吳宗諺準備的菜頭湯，身體不適送急診，經抽血驗出罕見的「變性血紅素血症」轉院到台北榮總打解毒劑，事隔多月提告司機下藥傷害。士林地方法院今開庭，吳姓司機否認犯行，堅稱沒有下藥。

吳姓司機今出庭否認犯行，他沒有下藥害人，他從桃園買午餐、開車帶回台北，自認路途不會很遠，時間久遠「忘記在哪買午餐」，當天交由吳姓秘書端午餐給蔡坤龍食用。法官諭知，全案移審理庭審理。

檢方起訴指出，2022年11月24日中午12時許，吳姓司機涉嫌將含有「引發人體變性血紅素血症成分毒素」加入菜頭湯後 ，刻意連同滷肉飯及青菜 ，轉交吳姓秘書端給蔡坤龍食用，非依往例司機親自送餐。

蔡坤龍提告指控，提離職的司機故意下毒，他喝下菜頭湯時立即覺得「口感怪異」，大約半小時後就搭救護車到北市聯合醫院中興院區掛急診 ，抽血驗出「變性血紅素血症」 此病症罕見，醫院沒有解毒劑，當時轉院台北榮總，直到晚上8時許打解毒劑，住院觀察2天後才院。

時隔數月，蔡坤龍懷疑辭職的吳姓司機下藥，持榮總診斷書，提告傷害罪，但已沒有關鍵的菜頭湯，無法送驗追查。檢方認為，平常都是司機送餐，案發當天司機特別找了秘書端午餐進去給蔡坤龍，故意製造斷點，不合理，且不久後司機離職等情狀，認為司機涉在菜頭湯中下毒，依情況證據（間接證據）推敲，吳姓司機涉犯傷害罪，依法起訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

提告 榮總 民進黨 傷害罪 議員

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