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租超跑、飛機…挪用10億公款供私人豪奢開銷 台中銀董座遭聲押

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挪用10億公款供私人豪奢開銷 台中銀董座王貴鋒遭聲押

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台中銀董事長王貴鋒涉嫌挪用公款逾10億元，遭新跛北檢聲押。夏淑賢／攝影
台中銀董事長王貴鋒涉嫌挪用公款逾10億元，遭新跛北檢聲押。夏淑賢／攝影

上市銀行股台中商業銀行董事長王貴鋒，涉嫌在任內及擔任台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾10億元供租購超跑、豪車、北市中山區豪宅招待所，甚至是私人飛機，作為私人豪奢生活使用。新北地檢署昨指揮調查局北機站，依證券交易法及銀行法特別背信、洗錢等罪約談王貴鋒、台中銀保經現任董事長賴麗姿及極緻租賃業者周哲男後，將3人聲押禁見，其餘19人分別諭知交保 10至300萬元交保。

新北檢企業犯罪專組檢察官李秉錡，昨指揮檢警調前往新北市永和、台北市中山區、桃園市、台中市共24處搜索，查扣豪車勞斯萊斯Phantom 2輛、超跑Aston Martin Zagato、Rapide各1輛、賓士S600、 S500各1輛、BMW 740 1輛、重機HARLEY-DAVIDSON2輛、紅酒162支、雪茄千支、名表BREGURT及ROLEX、珠寶和50餘個金融帳戶。

檢調掌握，王貴鋒身為台中銀負責人及該銀行100%持股子公司台中銀保經公司前負責人，於台中銀保經負責人任內，公司董事長核決權限提高至1億元，接著自2014年起，共同以台中銀、台中銀保經租用公務車名義，租購上述豪車、超跑等，作為私人日常生活使用，且租期屆滿未將車輛過戶至公司名下，使2公司蒙有共2億0884萬餘元損害。

王貴鋒另以2公司名義，向周男承租龐巴迪Bombardier Challenger 350型 私人飛機，除給付1億元保證金，每月租金更高達200至800萬元不等，並多次公器私用帶親友搭機出遊，使公司受有共3億6327萬元損害。

王貴鋒另於2014至2018年間，以台中銀保經名義，租用台北市中山區豪宅做為公司招待所，還公報私帳裝潢該處及提供酒水服務，使公司受有6140 萬餘元損害；同時贊助廣告給周男經營的行銷公司，每年金額高達4500萬至1億餘元，使台中銀保經受有3億6780萬元損害，合計使台中銀、台中銀保經蒙受逾10億元損害。

台中銀

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