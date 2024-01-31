挪用公款400萬今判刑10月 輔大校長喊冤：絕對上訴到底

輔仁大學校長江漢聲因涉嫌挪用公款被依背信罪判刑10月。本報資料照

私立輔仁大學校長江漢聲利用輔大診所，與時任醫學院副院長洪啓峯、輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬三度巧立名目，向輔大申請經費挪用校產400萬。新北地院今依背信及共同背信判處江漢聲10月、洪男4月、林女4月徒刑，均可易科罰金。江漢聲發聲明稿指出，他不可能背信輔大，為爭一生清白，絕對上訴到底。

輔大2007年成立輔仁診所，作為輔大醫院成立前身。礙於法規輔大開會決議將診所屬性變更為「輔大附設診所」。檢方指控，江漢聲未依決議，反找來曾在輔大醫務室的詹姓醫師擔任診所負責人，以私人名義申請醫療機構開業，在2007至2009年間三度以「醫學院學生臨床技術學習相關活動」、「學生醫學服務學習活動經費」名義向輔大借款，共借得新台幣400萬元，相當於私自挪用校產。

江漢聲發聲明稿說，他擔任醫學院院長期間，受時任校長指示協助成立輔大診所，輔大診所就是輔大所有，根本不可能背信輔大圖利輔大診所，為爭一生清白，絕對會上訴到底。

江漢聲指出，起訴書中已認定輔仁大學實際經營及管理輔大診所，輔大診所就是輔大所有；也證實無任何金錢流入個人口袋，因此絕無可能背信圖利。對於司法針對本人不公平判決，他深感冤屈，不能接受。

江漢聲說，他自2002年到輔仁大學服務逾20年，兢兢業業，在董事會嚴格監督下，全心努力為學校募款已逾30億以上並為輔大興建醫院、爭取各種資源，帶領輔仁大學發展，絕不可能圖利自己與他人，更沒有違背職務損害輔大利益，而名譽是他的生命，為爭清白，絕對上訴到底。