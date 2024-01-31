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安排樂天女孩私接活動 前領隊從中暗槓活動費手法曝
中華職棒樂天桃猿隊球團去年10月底分別向法務部廉政署及桃園地檢署，告發前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱涉嫌安排球團旗下專屬啦啦隊─樂天女孩私接活動牟利，導致公司損失逾百餘萬元，檢方列他字案偵辦，昨兵分多路指揮廉政署將相關人等依犯罪嫌疑人身分通知到案，浦、陳2人今晨依背信、違反稅捐稽徵法移送檢方複訊，公司初步清查，浦私接至少有數十場活動或少繳活動費，造成公司收入損失。
知情人士指出，檢廉於去年10月底同步接獲樂天桃猿球團的告發狀，直指前領隊、現任經理浦韋青，以及樂天女孩前經紀人陳元凱，涉嫌打著公司名號在外私接商業活動、政府機關公益活動，經球團初步清查，發現至少數十場活動有問題，除了不在公司登列的紀錄外，每場至少十餘萬元以上的酬勞，不是直接收進他倆的口袋，就是對外是一個價碼，繳回公司又是另個價錢，暗槓公司利潤。
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