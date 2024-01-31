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安排樂天女孩私接活動 前領隊從中暗槓活動費手法曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中華職棒樂天桃猿隊球團前領隊蒲韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱涉嫌安排樂天女孩私接活動，暗槓活動費導致公司收入損失，昨遭檢廉搜索通知到案，目前浦、陳２人正在桃園地檢署複訊中。圖／翻攝自臉書粉專Rakuten Girls
中華職棒樂天桃猿隊球團前領隊蒲韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱涉嫌安排樂天女孩私接活動，暗槓活動費導致公司收入損失，昨遭檢廉搜索通知到案，目前浦、陳２人正在桃園地檢署複訊中。圖／翻攝自臉書粉專Rakuten Girls

中華職棒樂天桃猿隊球團去年10月底分別向法務部廉政署及桃園地檢署，告發前領隊浦韋青樂天女孩經紀人陳元凱涉嫌安排球團旗下專屬啦啦隊─樂天女孩私接活動牟利，導致公司損失逾百餘萬元，檢方列他字案偵辦，昨兵分多路指揮廉政署將相關人等依犯罪嫌疑人身分通知到案，浦、陳2人今晨依背信、違反稅捐稽徵法移送檢方複訊，公司初步清查，浦私接至少有數十場活動或少繳活動費，造成公司收入損失。

知情人士指出，檢廉於去年10月底同步接獲樂天桃猿球團的告發狀，直指前領隊、現任經理浦韋青，以及樂天女孩前經紀人陳元凱，涉嫌打著公司名號在外私接商業活動、政府機關公益活動，經球團初步清查，發現至少數十場活動有問題，除了不在公司登列的紀錄外，每場至少十餘萬元以上的酬勞，不是直接收進他倆的口袋，就是對外是一個價碼，繳回公司又是另個價錢，暗槓公司利潤。

廉政署 經紀人 樂天女孩 浦韋青

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