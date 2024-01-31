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輔大校長江漢聲挪用公款400萬 犯背信罪今判刑10月

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

輔仁大學校長江漢聲因涉嫌挪用公款被依背信罪判刑10月。記者杜建重／攝影
輔仁大學校長江漢聲因涉嫌挪用公款被依背信罪判刑10月。記者杜建重／攝影

私立輔仁大學校長江漢聲利用輔大診所，三度巧立名目與時任醫學院副院長洪啓峯、輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬，共同向輔大申請經費，挪用校產400萬元。新北地院今依背信及共同背信判處江漢聲10月、洪男4月、林女4月徒刑，3人均可易科罰金。

私立輔仁大學2007年成立輔仁診所，作為輔大醫院成立前身，設定階段性任務為拓展社區服務業務。因礙於法規，輔大開會決議將診所屬性變更為「輔大附設診所」。檢方指控，江漢聲未依決議，反找來曾在輔大醫務室的詹姓醫師擔任診所負責人，以私人名義申請醫療機構開業，並在2007至2009年間三度以「醫學院學生臨床技術學習相關活動」、「學生醫學服務學習活動經費」名義等巧立名目向輔大「借款」，共借得新台幣400萬元，造成輔大無法掌管帳冊、帳務正確，相當於私自挪用校產。

2015年，輔大診所因遭國稅局追討補繳稅145萬餘元，加上原先被輔大追討「借款」的400萬元，江漢聲竟聯合負責診所行政管理業務的林依恬與洪啓峯合作，明知診所階段性任務即是社區醫療推廣，仍挾持輔大限制性招標優勢，指定將輔大招標案「社區醫療關懷推廣計畫勞務委託案」外包給輔大診所辦理採購，取得第一期款150萬元後，江漢聲又指使林依恬出具未符合採購案規格需求的結案報告，作為驗收依據，取得尾款100萬元，並將共250萬元用於償還積欠賦稅、輔大債務上。

檢方認為，江漢聲未能將屬於私立醫療機構的輔大診所轉為輔大附設診所，卻向輔大「借款」、挪動律法所不准動用的校產或基金項目，使校方無法掌管帳冊、帳務正確，已犯背信等罪；又輔大診所因補稅造成資金缺口，江等人卻創造出輔大提撥款項名目，將屬於輔大校產的基金撥給輔大診所，與基金使用管理辦法制定的基金用途不符合，認定亦屬於違法，將江漢聲依兩條背信等罪嫌起訴；另林依恬、洪啓峰兩人則依背信罪嫌起訴。

新北地院審理後，依江漢聲涉犯背信判處6月，與洪男、林女共同背信罪各判處6月，4月及4月，均可易科罰金；江漢聲應執行徒刑10月。

輔仁大學

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