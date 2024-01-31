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正新輪胎創辦人骨灰罈遭盜走勒索6千萬 前司機判關3年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

正新輪胎創辦人羅結2019年去世後，骨灰安葬在彰化市第七公墓家族墓園，但他的前司機凃英倫夥同男子張洋銘闖入墓地盜走骨灰罈，再與男子林弘益一同恐嚇羅的次子、正新副董事長羅才仁，勒索6000萬元，最高法院依發掘墳墓而盜取火葬遺灰罪判凃、張各3年8月徒刑定讞。

林弘益犯恐嚇取財未遂罪，一審判刑7月，他未上訴而定讞。

羅結一生傳奇，從輪胎行學徒到創辦輪胎公司，躋身國際知名品牌，身價902億，是全台第六大富豪。羅結2019年以97歲高齡去世，和妻子遺產稅挹注約26億給在地，讓鄉公所脫貧，不僅建設地方，還能發給每位鄉民2000元振興禮金、辦意外險，被地方視為大善人。

凃英倫原先是羅結的司機，在正新輪胎工作18年，事後因違反員工忠實義務及工作規則，經廠商檢舉後離職；凃和張洋銘因缺錢花用，2023年2月8日拿油壓剪破壞墳墓鐵窗，盜走羅結的骨灰罈，下手前還拜拜請求前老闆原諒。

凃英倫負責保管骨灰罈，拿3000元給張洋銘買手機和門號，並告知羅才仁夫婦的手機號碼，張再找同樣缺錢的友人林弘益，林同年2月9日打電話給羅妻，「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉你爸爸的東西或向報社公開」；張也用手機傳簡訊給羅妻，「現在都是不說就對了，那沒關係我就毀了，你爸的東西報社公開」。

張洋銘再傳送骨灰罈照片，並提高金額為6000萬元，「如果不理我就丟糞池」、「那就把現金準備好，我們拿到你就可以要回你老爸了」、「剩下一個小時，12點一到自己看著辦」，羅才仁夫妻報警，警方逮捕凃英倫、張洋銘和林弘益到案，並在凃的後車廂找到骨灰罈。

法院調查，凃英倫從正新輪胎離職後，經營小吃攤且負債270萬元，凃等3人在一審時均認罪，一審依共同發掘墳墓而盜取火葬遺灰罪、恐嚇取財未遂罪判凃、張各3年8月徒刑，林判刑7月。

凃、張上訴二審卻改口否認犯行，供稱兩人行為僅構成單純盜取他人火葬遺灰罪，二審認為一審判決沒有違誤，駁回兩人上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

已故正新輪胎創辦人羅結。圖／聯合報系資料照片
已故正新輪胎創辦人羅結。圖／聯合報系資料照片
已故正新輪胎創辦人羅結的骨灰罈，被前司機凃英倫、男子張洋銘盜取並勒索6000萬元，最高法院依發掘墳墓而盜取火葬遺灰罪判凃、張各3年8月徒刑定讞。圖／民眾提供
已故正新輪胎創辦人羅結的骨灰罈，被前司機凃英倫、男子張洋銘盜取並勒索6000萬元，最高法院依發掘墳墓而盜取火葬遺灰罪判凃、張各3年8月徒刑定讞。圖／民眾提供

恐嚇 火葬 正新輪胎

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