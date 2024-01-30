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移民署興建南區大隊廳舍 提升便民措施

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

移民署南區事務大隊新建辦公廳舍工程，今天舉行動土典禮。圖／移民署提供
移民署南區事務大隊新建辦公廳舍工程，今天舉行動土典禮。圖／移民署提供

移民署南區事務大隊及高雄專勤隊，目前利用農糧署高雄辦事處廳舍辦公，移民署獲行政院支持，在高雄市興建專屬辦公廳舍，今天舉行動土典禮。新廳舍將有更大辦公空間，並設計更便民服務設施，與預計2027年啟用。

移民署南區事務大隊辦公廳舍新建工程，位在高雄市新興區中正一路與達仁街口，將興建地上6層、地下2層建築，總經費3億9152萬元，將來不但70名移民署人員將不會擠在狹窄辦公室，設計較穩蔽的辦案空間，啟用後可改善辦公品質、執勤安全，並有提供民眾洽公、哺乳等更友善的空間。

移民署南區事務大隊部及高雄市專勤隊，成立之時，利用高雄市新興區六合一路農糧署廳舍，與農糧署高雄辦事處同樓辦公，原本還設收容所，後來人員漸增，儘管收容所遷至高雄永安區，但容納移民署70多人，空間仍嫌狹隘，甚至男女被迫得使用同間盥洗空間。

內政部主任秘書黃駿逸、移民署主任秘書謝文忠，今天與高雄市副市長林欽榮一起為新建工程動土。黃駿逸表示，移民署負責外來人口管理工作，南區事務大隊轄管幅員遼闊，北起雲、嘉，南至高、屏，東至台東，也包含金門等離島，橫跨8縣市，所屬人員眾多，業務繁重，成立迄今，沒有獨立辦公廳舍，影響組織長遠發展，在行政院的大力支持，以及國有財產署、國土管理署、高雄市政府協助下，才能興建新廳舍。

移民署南區事務大隊新辦公廳舍，預訂3年後落成啟用。圖／移民署提供
移民署南區事務大隊新辦公廳舍，預訂3年後落成啟用。圖／移民署提供

移民署 高雄市 農糧署

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