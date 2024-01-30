酒駕男滯欠罰款還衍生4月保管費 籌錢忙繳清才能取回BMW
台南33歲鄭姓男子去年8月間開車行經安平區，經警攔查酒測超標，遭市府裁處罰鍰3萬元並吊扣駕照，申請分期僅繳納第1期，滯欠2萬8400元，被移送強制執行，他急忙籌錢繳清罰單後，詢問如何領回BMW愛車，得知拖吊保管4個多月，另需支付3萬多元保管費，猛搖頭直說划不來。
行政執行署台南分署表示，受理分案後，立即寄發傳繳通知書，鄭男收到後驚覺忘記繳款這件事，才急急忙忙籌錢至分署繳清罰單，並詢問自己的BMW愛車被拖吊保管中，如何取回。執行人員當場協助詢問，當他得知愛車經拖吊保管4個多月，另需支付3萬多元的保管費，他直說，酒駕的代價好大。
此外，32歲盧姓男子2021年3月間開車行經北區文賢路，經員警攔查測試有吸食毒品，遭市府交通局裁處罰鍰12萬元，經申請分期繳納，繳納5期後即中斷未繳納，被移送台南分署強制執行，尚欠金額為8萬7000元。
台南分署指出，盧男無財產可供執行，經執行人員調查後發現，他有購買保單，前年8月間核發執行命令扣押保單，但未扣得任何保險金，同時通知他到場報告財產狀況仍置之不理。直至今年1月間保險公司通知分署有保險金1萬多元，他才於日前自行至交通局繳清罰鍰。
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