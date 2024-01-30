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男網友引誘少女自拍裸照 傳訊恐嚇一命賠一命判刑4年1月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

闕姓男子涉引誘未成年少女自拍裸，直至少女成年後想斷絕來往，又涉恐嚇散步裸照、傳訊息「一命賠一命」，被害人心生畏懼報案求助。士林地方法院認定，闕男犯引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪共13罪，判處應執行4年1月徒刑，恐嚇危害安全罪部分，處5月徒刑可易科罰金。

判決指出，闕男在匿名的交友軟體認識16歲少女，後續在加Line好友，自稱「有生理需求」慫恿少女自拍裸照供其觀賞，2020年11月至2022年1月間，少女上當傳送她裸露胸部、僅著內褲、內衣等照片共24張給闕男。

少女滿18歲成年後不想再跟闕男來往，闕男心有不甘，從2022年9月下旬至10月間，傳電子郵件、Telegram傳訊息「殺一個，算一個」、「不見棺材不落死心」「一命賠一命」等語恐嚇，要求不得斷絕往來，否則散布她的裸照，且多次到住處、學校稱要接送上下學。

法院審酌，從事電腦製造業的闕男，為滿足其個人之私欲，引誘少女自拍裸照，且在少女成年後欲終止交友關係，竟恐嚇散步裸照、暗示加害生命安全等手段，嚴重侵害少女性與身體自主權，法治觀念淡薄，應予相當非難，考量認罪，但無達成和解賠償等情狀量刑。

闕姓男子犯引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，共13罪，各處3年1月徒刑，應執行有期徒刑4年1月。又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。可上訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

裸照 恐嚇 自拍

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