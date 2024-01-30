快訊

LINE免費貼圖8款來了！新年祝賀小恐龍超萌報到 麥當勞經典角色齊聚、還有精品款

台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

他點這款「LINE新貼圖」嚇到路邊大叫！網氣炸「一定封鎖」教你關閉方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「鍋具女王」菲姐打官司未給律師酬金 他提告要150萬元贏了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

「鍋具女王」菲姐（本名甘玉惠）向曾相戀35年的前男友丁洋機的冠彣公司提返還不當得利訴訟，並委任律師杜冠民擔任訴訟代理人，約定酬金為判決所得金額25%，最終官司判公司應賠償冠彣公司600萬元，但菲姐卻未依約給付150萬元給杜，被一狀告上法院，台北地方法院判菲姐應給付杜冠民150萬元，可上訴。

杜冠民提告主張，菲姐在對冠彣公司請求返還不當得利訴訟中，委任他擔任訴訟代理人，雙方簽立委任契約，約定酬金為判決所得金額25％，法院2021年判冠彣公司應給付菲姐600萬元及法定遲延利息確定，因此請求菲姐給付150萬元。

菲姐指出，她雖有委任杜冠民擔任訴訟代理人，但雙方沒有約定委任報酬是判決所得金額25％，契約上的手寫文字是杜冠民事後加的，沒有經過她的同意及簽認。

台北地院根據證人說法，認定雙方是在事務所洽談委任事務及報酬，由杜冠民當場書寫雙方約定內容而簽立契約，並非杜冠民事後加上的文字，因此手寫文字確實是雙方契約內容的一部分，杜冠民請求菲姐給付150萬元有理由，故判決菲姐敗訴，應給付杜冠民150萬元。

菲姐甘玉惠。圖／聯合報系資料照片
菲姐甘玉惠。圖／聯合報系資料照片

女王 利息 提告

延伸閱讀

要求消防員身高是「情勒」？ 「變矮了」有複檢？ 憲法法庭辯論精彩交火

收取買方延遲支付價款的利息 不再課徵營業稅

主播宮鬥案 張靖玲聲明酸前東家「首重查證」極盡諷刺

主播宮鬥劇辯結 爆隔離霜擠高跟鞋、主播台貼符橋段 明年宣判

相關新聞

台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

根據鏡週刊報導，預計今年完工的台北信義區建案「The Sky Taipei台北天空塔」，遭檢舉涉嫌掏空10億元。北檢今證...

1份報紙5000元！偷報翁犯案1關鍵 害自己被罰500倍

南投一名黃姓老翁去年騎單車行經他人住家騎樓前，順手拿走一份報紙，報紙主人氣得報警，警方根據監視器畫面，循線查獲黃翁犯案，...

影／明揚大火案屏檢求處重刑 明安集團：尊重檢方、死傷和解達七成

明揚國際科技公司屏東廠大火釀10死百餘傷，屏東地檢署依過失致死、公共危險罪、職業安全衛生法罪嫌，分別起訴明揚董事長劉安晧...

高雄警詐網友報案人辭職後繼續騙 吃上刑責另判休職2年

高雄市警三民第二分局前警員王建勛佯稱有便宜手機可賣，或可代為操作賭博網站並保證獲利，先後訛詐黃姓網友和黃姓報案人，共騙得...

台66線競速飆車失控撞死2路人 2駕駛與家屬和解仍要入獄

男子邱隆欽、洪偉銘3年前在台66線飆車競速，過程中洪駕駛的轎車失控撞上路旁圍觀民眾，造成2死3傷，一審依妨害公眾往來安全...

選前里辦發負面文宣攻擊張智倫 吳崢挨告獲不起訴

國民黨準立委張智倫因不滿民進黨籍對手吳崢，去年11月間選前與競選總部張姓員工於中和區某里長辦公室前，散發文宣攻擊張智倫家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。