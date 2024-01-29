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影／台中翁連續酒駕被罰54萬不繳 市價千萬農地今遭查封

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓老翁連續在2019年、2020年間酒駕，分別被開罰18萬元、36萬元，不過謝翁拒繳罰單，案件被移送行政執行署台中分署執行，分署在近日查知，謝男有用名下千坪土地，向金融機構辦理貸款，有還款紀錄，但卻拒繳罰單，台中分署今前往謝位於太平區的農地查封，張貼告示，若謝仍不理會，將在農曆年後對查封土地進行拍賣，若以每坪農地1萬元計算，謝翁農地價值破千萬。

台中市謝姓老翁（69歲）先在2019年11月間，因酒後駕駛汽車拒測，被開18萬元罰單，謝翁不思悔改，又在2020年6月間，酒駕拒測，此次被開罰36萬元，謝翁不繳54萬元罰單，台中市交通事件裁決處移送行政執行署台中分署執行，案件移送後，謝翁仍拒絕罰款，不理會分署通知到場報告財產的執行作為。

台中分署先查扣謝翁的保單後，近日得知，謝翁名下在太平區有一筆1512坪的土地，分屬兩個地號，土地上還有一間鐵皮屋，作為宮廟使用，若市價以一坪1萬元計算，謝翁農地價值破千萬。

台中分署表示，為為強化酒、毒駕罰鍰案件的執行，今天上午已會同地政所人員，前往謝翁名下農牧用地，進行定位指定界線位置，現場插立告示牌張貼查封告示，在今日發函通知謝翁，限期自動繳清或提出清償計畫，若逾期未理會，將在農曆年後，續就查封土地進行拍賣程序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署今查封謝翁名下土地。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署今查封謝翁名下土地。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署今查封謝翁名下土地。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署今查封謝翁名下土地。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署今查封謝翁名下土地。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署今查封謝翁名下土地。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署今查封謝翁名下土地。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署今查封謝翁名下土地。圖／行政執行署台中分署提供

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