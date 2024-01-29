駕駛酒駕同車女乘客也被罰 逾期未繳接到通知後繳清

台南市52歲宋姓女子前年7月間搭乘友人駕車，行經東區中華路一段遭員警攔查，因駕駛人酒精濃度超過標準，宋女為滿18歲同車乘客，遭台南市交通局裁處罰鍰1萬5000元，但她逾期未繳納。經交通局移送行政執行署台南分署強制執行，宋女蔡姓友人今天代為繳清。

台南分署表示，執行人員於今年1月16日收案後，立即核發自動繳納通知書，宋女接到通知後委託蔡姓友人於1月26日到場了解罰單內容，蔡表示宋女是在夜市擺攤賣衣服為生，白天都在補眠，很多信件都在信箱放著，因快過年，去整理信箱才發現這張通知書，會把罰單內容告訴她，如果沒有問題，就會來繳。

今天上午蔡再到台南分署稱，宋女表示確有此事，但不知道酒駕同車乘客也會受罰，執行人員告知裁罰依據後，當場代宋女繳清罰鍰。

依道路交通管理處罰條例第35條第8項規定，汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分0.05以上，年滿18歲同車乘客處新臺幣6千元以上1萬5千元以下罰鍰。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業乘客，不在此限。汽機車駕駛人如飲酒過後，請同車乘客提醒駕駛人切勿酒後開車，並拒絕搭乘，以免受罰。

臺南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，亦應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康