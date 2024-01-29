前宜蘭縣府員工詐取禮券變賣 遭判刑6年

前宜蘭縣衛生局游姓男臨時員沉迷博弈，利用職務之便，填寫不實請購單採購禮券後上網轉賣，詐得新台幣約1769萬元償債。宜蘭地方法院審結，處有期徒刑6年，可上訴。

宜蘭地方法院判決書指出，游男自民國104年6月起任職於宜蘭縣衛生局，負責「結核病/漢生病直接觀察治療執行計畫」核銷程序，這項計畫為鼓勵病患正確接受治療，以超商禮券作為營養品補助。

游男見衛生局共契平台購買超商禮券有折數優惠，且交貨日與付款日有時間差，認為有利可圖而心生歹念。民國111年2月至9月，游男變造請購資料，並以時程緊急為由，陸續送出32次不實請購單，由不知情行政科人員下單，先後向3家超商下訂大量面額禮券。

判決書指出，游男詐得禮券用86折到92折上臉書Facebook社群販售變現，再用個人銀行帳戶轉帳給3家超商，以支付未經機關授權請購訂單貨款。後因財務吃緊無力匯款，超商當時也發函通知衛生局付款，游男察覺東窗事發，民國111年10月向廉政署自首。

事發後，衛生局召開考績會開除游男。此案去年8月被檢方起訴，游男否認利用職務機會詐取財物，辯稱只是借用，沒有要詐欺，但不被採信。

法官認為，游男利用職務機會詐取財物，犯貪污治罪條例等，因自首減刑，處有期徒刑6年，褫奪公權3年。

衛生局今天回應，案發後已懲處相關主管，同步改善採購流程，改採多層稽核，搭配不定期抽查，杜絕弊端。