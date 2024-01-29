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台北市區酒駕趴趴走 男借廁所疑挨揍又酒駕逃離 警追捕送辦
62歲楊姓男子昨天深夜，涉喝啤酒混威士忌酒駕上路，在台北街頭趴趴走，行經北市中山區興安街，停車在一家泡沫紅茶店借廁所，不料疑因擦撞或起口角挨揍，隨後又酒駕離開。警方獲報，循線追攔查楊男車輛，楊酒測值高達每公升1.01毫克，全案遭公共危險罪嫌送辦。
警方指出，1月28日深夜11時許，民眾目睹興安街上有人被打受傷，線上警網到場後不見人影，路旁民眾稱男子開車離去，且疑似酒駕。警方隨即攔查車輛，避免發生事故，沒想到駕駛楊男全身散發濃濃酒味，酒測值高達每公升1.01毫克。
楊男在酒測後，一度堅稱「我沒有喝酒」，後來謊稱要上車拿手機，拒絕下車，警方以強制力拉他下車，逮捕並告知其相關權利，楊男最後才坦承喝了啤酒混威士忌後開車上路，臉上傷勢則是因下車借廁所時，遭人打傷，已提告傷害罪嫌。全案楊男酒駕部分遭因公共危險罪嫌送辦，提告傷害部分則將通知李姓嫌疑人到案說明後函送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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