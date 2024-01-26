防空下士帶陸製筆電入營違反資安 上校竟私下歸還被調查

高雄旗山嵩山營區服務的李姓下士，本月23日下午被查獲攜帶大陸華為筆電，承辦人員依規定查扣送保管室，不料該單位王姓上校私下將筆電歸還李；由於嵩山營區設置防空飛彈、指揮所，內部懷疑王涉及洩漏國防機密而上網檢舉。嵩山營區政戰主任林國榮表示，確有士官違反資安，也聽說有人關說，但經法務組調查後僅違反資安相關規定。未有洩漏國防機密情事。

網友昨晚透過臉書網站爆料，某下士在全空軍非常機密單位上班，下班出營門時被保防官攔下檢查行李，竟在行李裡面查到一台筆電！而且是華為（大陸品牌）！結果聽說是某上校直接碼掉耶，並指疑似退役中將關說。

據了解，「山高山營區」指的就是肩負我國南部防空指揮重責的嵩山營區，本月23日下午6時許，大門哨所清查欲離營的李姓下士行李，發現1台陸製的華為筆電，認定違反資通安全規定，立即查扣並開立查扣單，送至保管中心保管。

不料當晚該單位的王姓上校就到保管中心取回電腦，並交李姓下士帶回，導致內部無法查驗，是否有空軍防空重要機密資料外洩，內部私下雖有意調查，疑本案還有退役高層將領涉關說，才引發基層不滿、上網爆料。