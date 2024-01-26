防空下士帶陸製筆電入營違反資安 上校竟私下歸還被調查
高雄旗山嵩山營區服務的李姓下士，本月23日下午被查獲攜帶大陸華為筆電，承辦人員依規定查扣送保管室，不料該單位王姓上校私下將筆電歸還李；由於嵩山營區設置防空飛彈、指揮所，內部懷疑王涉及洩漏國防機密而上網檢舉。嵩山營區政戰主任林國榮表示，確有士官違反資安，也聽說有人關說，但經法務組調查後僅違反資安相關規定。未有洩漏國防機密情事。
網友昨晚透過臉書網站爆料，某下士在全空軍非常機密單位上班，下班出營門時被保防官攔下檢查行李，竟在行李裡面查到一台筆電！而且是華為（大陸品牌）！結果聽說是某上校直接碼掉耶，並指疑似退役中將關說。
據了解，「山高山營區」指的就是肩負我國南部防空指揮重責的嵩山營區，本月23日下午6時許，大門哨所清查欲離營的李姓下士行李，發現1台陸製的華為筆電，認定違反資通安全規定，立即查扣並開立查扣單，送至保管中心保管。
不料當晚該單位的王姓上校就到保管中心取回電腦，並交李姓下士帶回，導致內部無法查驗，是否有空軍防空重要機密資料外洩，內部私下雖有意調查，疑本案還有退役高層將領涉關說，才引發基層不滿、上網爆料。
林國榮坦言，營區內的確發生有士官攜帶不符合規定的電腦入營，經查察該電腦為該南部地區作戰管制中心李姓下士女友所擁有，置放在車上，導致不知情的李下士誤帶入營區，經人員詳細檢查電腦內容初步未發現涉及國防機密後，交由該員主管機關南部地區作戰管制中心做後續調查處置，並要求回報結果。據悉，爆料者提及的王姓上校就屬南部地區作戰管制中心下級單位戰管聯隊，但目前尚未有最終處置結果。
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