桃園八德區公所標案洩漏底價 民政課長涉貪...桃檢聲押獲准
桃園市八德區公所民政課張姓課長疑似洩漏標案圖利特定業者，收取相當好處，桃園地檢署承前天指揮法務部調查局桃園市調查處兵分三路搜索，通知張姓課長和證人等4人到案說明，檢方連夜複訊後，昨清晨向桃園地院聲請羈押，經法官開庭訊問後，認為張某有勾串共犯、證人及逃亡之虞，裁定羈押。
桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍說明，檢察官李韋誠偵辦桃園市八德區公所張姓課長違反貪汙治罪條例案件，於前（24）日指揮法務部調查局桃園市調查處通知被告及證人共4人到案說明，搜索被告住居所及八德區公所辦公室共3處，查扣被告張男所有的手機、平板電腦及價值新台幣1萬餘元的某百貨公司提貨券等。
經檢察官漏夜訊問後，認被告張男涉犯刑法第132條第1項洩漏國防以外秘密及貪汙治罪條例第6條第1項第4款的圖利等罪嫌，於昨（25）日凌晨4點許，當庭逮捕向法院聲請羈押禁見，經法院於昨晚裁准羈押禁見。
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