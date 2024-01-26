中風男欠罰款3萬元無力償 桃園分署不催繳反贈慰問金
桃園中壢區57歲邱姓男子，由於未繳納多年前酒駕罰鍰以及違反強制汽車責任保險法罰鍰總計3萬元，分別遭移送法務部行政執行署桃園分署執行，執行人員扣押邱男金融帳戶，希望邱出面解決，卻接獲社工人員來電，表示邱男6年前中風後已無自理能力，帳戶內則為社福補助款，桃園分署獲悉趕緊撤銷扣押命令，前天還至某長照中心關懷訪視他，並致贈慰問金，讓邱男值此寒流來襲、農曆春節將屆也能感受政府的溫暖。
桃園分署主任行政執行官吳學寬說明，邱男酒駕又未保強制險的案件分別遭桃園市交通事件裁決處、交通部公路局新竹區監理所中壢監理站陸續移送至桃園分署，桃園分署依法執行，日前先扣押邱男郵局的存款，詎料，卻接獲社工來電表示，邱男是他們長期關懷協助的個案，領有身心障礙手冊，日常生活需專人照料等語。桃園分署於確認所扣得的款項為社福補助款後，除依法迅速撤銷扣押命令外，並於本月24日由愛心社同仁至長照中心關懷訪視邱男，邱感動地連連道謝。
長照中心社工說，邱男的妻子已離世，育有一雙子女，2018年11月間突然中風後，邱男就此行動不便，日常生活需專人照料，4年多前邱的兒子於照顧過程中對邱施以暴力，邱的女兒因工作及生活作息等因素，不適合照料，經相關單位評估及多次轉介，終於在2020年12月間，白天將他安置在長照中心照顧，晚上則回到租屋處，每周會有照護員固定到邱的租屋處協助清掃做日常家務。
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