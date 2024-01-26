中風男欠罰款3萬元無力償 桃園分署不催繳反贈慰問金

桃園中壢區57歲邱姓男子，由於未繳納多年前酒駕罰鍰以及違反強制汽車責任保險法罰鍰總計3萬元，分別遭移送法務部行政執行署桃園分署執行，執行人員扣押邱男金融帳戶，希望邱出面解決，卻接獲社工人員來電，表示邱男6年前中風後已無自理能力，帳戶內則為社福補助款，桃園分署獲悉趕緊撤銷扣押命令，前天還至某長照中心關懷訪視他，並致贈慰問金，讓邱男值此寒流來襲、農曆春節將屆也能感受政府的溫暖。

桃園分署主任行政執行官吳學寬說明，邱男酒駕又未保強制險的案件分別遭桃園市交通事件裁決處、交通部公路局新竹區監理所中壢監理站陸續移送至桃園分署，桃園分署依法執行，日前先扣押邱男郵局的存款，詎料，卻接獲社工來電表示，邱男是他們長期關懷協助的個案，領有身心障礙手冊，日常生活需專人照料等語。桃園分署於確認所扣得的款項為社福補助款後，除依法迅速撤銷扣押命令外，並於本月24日由愛心社同仁至長照中心關懷訪視邱男，邱感動地連連道謝。