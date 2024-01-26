中風男欠罰款3萬元無力償 桃園分署不催繳反贈慰問金

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園中壢區57歲邱姓男子，由於未繳納多年前酒駕罰鍰以及違反強制汽車責任保險法罰鍰總計3萬元，分別遭移送法務部行政執行署桃園分署執行，執行人員扣押邱男金融帳戶，希望邱出面解決，卻接獲社工人員來電，表示邱男6年前中風後已無自理能力，帳戶內則為社福補助款，桃園分署獲悉趕緊撤銷扣押命令，前天還至某長照中心關懷訪視他，並致贈慰問金，讓邱男值此寒流來襲、農曆春節將屆也能感受政府的溫暖。

桃園分署主任行政執行官吳學寬說明，邱男酒駕又未保強制險的案件分別遭桃園市交通事件裁決處、交通部公路局新竹區監理所中壢監理站陸續移送至桃園分署，桃園分署依法執行，日前先扣押邱男郵局的存款，詎料，卻接獲社工來電表示，邱男是他們長期關懷協助的個案，領有身心障礙手冊，日常生活需專人照料等語。桃園分署於確認所扣得的款項為社福補助款後，除依法迅速撤銷扣押命令外，並於本月24日由愛心社同仁至長照中心關懷訪視邱男，邱感動地連連道謝。

長照中心社工說，邱男的妻子已離世，育有一雙子女，2018年11月間突然中風後，邱男就此行動不便，日常生活需專人照料，4年多前邱的兒子於照顧過程中對邱施以暴力，邱的女兒因工作及生活作息等因素，不適合照料，經相關單位評估及多次轉介，終於在2020年12月間，白天將他安置在長照中心照顧，晚上則回到租屋處，每周會有照護員固定到邱的租屋處協助清掃做日常家務。

法務部行政執行署桃園分署愛心社前往中壢區某日照中心關懷訪視中風的邱男。記者陳恩惠／翻攝
法務部行政執行署桃園分署愛心社前往中壢區某日照中心關懷訪視中風的邱男。記者陳恩惠／翻攝
法務部行政執行署桃園分署得知欠罰款3萬元的邱姓男子因中風無法自理，迅速撤銷對邱男的扣押命令外，桃園分署人員前天到中壢區某間長照中心關懷訪視邱男，並致贈慰問金。記者陳恩惠／翻攝
法務部行政執行署桃園分署得知欠罰款3萬元的邱姓男子因中風無法自理，迅速撤銷對邱男的扣押命令外，桃園分署人員前天到中壢區某間長照中心關懷訪視邱男，並致贈慰問金。記者陳恩惠／翻攝

桃園 長照 社工

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