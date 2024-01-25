要廢死了？37死囚質疑「死刑違憲」 憲法法庭4月23日辯論

520新政權交接前，憲法法庭今公告受理「最老死囚」王信福聲請釋憲案，併相關的36件聲請案審理，定於4月23日上午10點至下午4點刑言詞辯論。據悉，憲法法庭審判長、司法院院長許宗力有意隨蔡英文總統去職，不會留在賴清德任內。

一旦大法官在4月23日開憲法法庭辯論，依規定要在3個月內作出判決，等於是賴清德就任總統後，首要面對群眾的一大爭議憲政事件。

1990年8月，嘉義市「船長卡拉ＯＫ」裡2名下班警察被槍殺，槍手陳榮傑遭判死刑槍決，在場被認定是主謀的王信福逃亡大陸十多年，後持假護照和台胞證返台被捕，被判死刑定讞。台灣廢死聯盟等團體2021年成立「王信福救援大隊」，力主為他平冤。

本次爭點題綱如下：

一、作為法定刑之一種的死刑是否違憲：（1）死刑除剝奪生命權外，是否另干預其他憲法上權利，如免於酷刑之權利、人性尊嚴等？（2）死刑制度所追求之目的有哪些？是否皆合憲？（3）以死刑作為達成上述目的之手段，造成剝奪人民憲法上權利之效果，是否為我國憲法所許？如果認為死刑違憲，有何足以取代死刑的其他刑事制裁手段？或應有哪些配套措施？

二、如果認為死刑制度合憲

（一）得適用死刑之犯罪類型：（1）根據我國憲法，其適用之犯罪類型是否有應限縮之處？或僅得適用於哪些犯罪類型？（2）本件各聲請案原因案件確定終局判決所適用之各該刑法罪名，包括刑法第226條之1、第271條第1項、第332條第1項、第348條第1項（1999年4月21日施行：唯一死刑；2006年7月1日修正後：死刑或無期徒刑），是否違憲？理由為何？

（二）得適用死刑的刑事被告範圍：根據我國憲法，得對之宣告死刑之刑事被告範圍是否應有所限制？刑法第19條就「精神障礙」及「心智缺陷」之行為人，依其「行為時」「辨識能力之程度」，而有「不罰」（第1項）或「得減輕其刑」（第2項）之區別，就死刑之宣告而言，是否違憲？

（三）死刑的配套程序：就我國法而言，在審判過程及判決宣告後，應各有哪些配套程序，始符合憲法正當程序之要求？（例如第三審強制辯護、應行言詞辯論、評議一致決、判決確定後之非常救濟及其他程序保障等）就此而言，刑事訴訟法第388條及相關程序規定是否違憲？或現行規定即已合憲而毋須變更或修正？理由各為何？