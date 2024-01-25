逆轉！新北聯醫前院長沈希哲被控收廠商10萬元 更一審判無罪

新北市立聯合醫院前院長沈希哲被控收受廠商放在水果禮盒中的10萬元賄款，洩漏X光機採購案底價，一審依違背職務收賄罪判10年4月徒刑，台灣高等法院駁回上訴，但最高法院撤銷、發回。高院更一審認為除廠商朱姓兄弟偵查中對沈為不利指述外，沒有其他不法證據，且兩人的指述有瑕疵，今改判沈無罪。

本案源於台北縣立醫院（改制前）辦理3宗採購案，廠商朱仁武、朱旋武與醫院放射科主任畢家俊、院長沈希哲被訴涉違反政府採購法、貪汙治罪條例。2008年朱姓兄弟為使他們家的愛格發公司得標，透過林姓共犯（已歿）以60萬元行賄畢家俊，畢擬定獨家規格限制競爭，因有廠商對於採購規格提出質疑，院方公告不開標，並重新招標，開放廠商競爭。

朱仁武、朱旋武再與畢家俊重新約定，增加賄款金額至180萬元，當作畢不受其他競爭廠商行賄的錢。朱姓兄弟另借用無投標意思的其他公司參與投標，藉由虛增投標廠商家數，使愛格發公司順利得標，之後將約定的賄款180萬元交給畢家俊。這件弊案在審理時，朱仁武、朱旋武、畢家俊都認罪。

2010年間，朱姓兄弟與林姓共犯經由畢家俊告知醫院已決定採購1台「數位乳房 X 光兩用影像讀取機」及1套「數位化胸部攝影台及影像儲存暨分析工作站」，便以32萬和畢約定行賄以求順利得標。朱等人以良材公司名義得標後，畢也拿到了32萬元現金。更一審認為畢家俊犯貪汙治罪條例對於職務上之行為收受賄賂罪，朱仁武、朱旋武因案發當時不處罰職務上行為行賄罪，改判無罪。

台北縣立醫院2010年間辦理「多功能高頻式X光機1組」及「體檢數位X光機升級1組」等採購案，3度流標，朱姓兄弟於第4次開標前與沈希哲會面，沈被控違背職務洩漏採購案底價。得標後，朱姓兄弟為酬謝沈洩露底價，交付10萬元現金。但更一審認為除朱姓兄弟在偵查中一度為不利沈的指述外，沒有其他補強證據，且公司得標前的減價過程，也不符事先得知底價的常情，無從認沈希哲有洩漏底價情事。

更一審認為，朱旋武、朱仁武說交付現金10萬元是否為沈希哲職務上行為或違背職務行為的「對價」，不無疑問，無從形成3人罪心證，這起採購案改諭知無罪。

第一宗採購案裡，更一審依非公務員對於公務員違背職務之行為交付賄賂罪判朱仁武4月徒刑、以詐術使開標發生不正確結果罪判2月得易科罰金之刑；朱旋武2罪各判5月徒刑與3月得易科罰金之刑；畢家俊違背職務收賄，被判4年徒刑、沒收180萬元。第二宗採購案部分，收賄的畢遭判刑2年6月，沒收32萬元。