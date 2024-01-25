獨／高雄5里長被控買票涉賄當選無效 其中3人宣判無罪

高雄前年2022年九合一選舉時，邱姓、莊姓、吳姓、林姓及佘姓等5名當選里長，遭人檢舉以一票1000元至2000元價金，行賄選民約定投票，經橋頭地院一年多審理，其中莊姓、邱姓兩里長經查涉及不法犯罪事實，除當選無效外，分別被判1年10月至2年不等徒刑，給予緩刑機會。

判決指出，從事建築包工的邱男為求勝選龍肚里長，於前年8月至10月間，以每票1000元為對價或贈與茶葉，請求選民投票支持，檢方起訴收賄選民及邱男等8人，法院依犯罪事實判邱男當選無效外，處2年徒刑，褫奪公權5年；收賄選民被處1年10月至2月不等徒刑，並褫奪公權1至4年不等，且皆獲緩刑。

而當選旗山大林里的莊男，前年11月間，以每票2000元為對價，行賄選民，檢方將莊男、樁腳王女2人提起公訴，其餘選民4人予以緩起訴處分；後經法院調查，莊、王二人坦承不諱，除莊男當選無效外，分別判處莊1年10月徒刑，褫奪公權4年，判處王1年8月徒刑，褫奪公權3年，並給予緩刑機會。

鳥松區仁美里吳姓里長被控於前年9月間，以每票2000元為對價，吳遭檢方提起當選無效之訴，並與陳姓、余姓樁腳選民等3人遭起訴。經查，陳姓、余姓男子坦承犯行觸犯選罷法，遭判1年8月至1年6月不等徒刑，並褫奪公權3年，獲3年緩刑；不過，關鍵吳姓里長，則被宣判無罪。