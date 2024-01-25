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顏寬恒豪宅、涉詐助理費再開庭 1747萬金流仍待釐清

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民黨立委顏寬恒。記者曾健祐／攝影
國民黨立委顏寬恒。記者曾健祐／攝影
國民黨立委顏寬恒因捲入沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費遭台中地檢署起訴，台中地院今開庭傳訊7名證人，聚焦牽線豪宅買賣的建設公司負責人林進福是否為人頭助理，傳證時任顏國會辦公室主任許國勝、連江縣議員曹乙標等，且顏、林間還有1747萬元金流，林擔任公司會計的妻子交代不清。

林進福負責的建設公司由他的黃姓妻子擔任會計，檢方查出帳目上顏寬恒和該公司有1747萬元金流，包括獅子會聚餐、買房、車輛及豪宅保全費用等，且顏還欠林338萬元，且相關款項黃都以「代收」、「代付」記載，黃並稱，林進福要她做什麼，她就做什麼。

今包括連江縣議員曹乙標也被傳證，辯方律師提示黃2018年嫁女兒時，顏寬恒有送花籃到場，林進福也以顏的助理身分出席，曹表示自己常跑立法院，有關馬祖地區人民陳情，他會透過林進福和顏寬恒聯絡。

時任顏寬恒國會辦公室主任許國勝說，他和林進福原本就認識，且林有水電、營造等專業，之前就有替顏義務性質跑紅白帖、服務選民，後來因助理出缺考量顏當時任期剩2年，且林也和顏交情好，他就主動向顏提議，聘請林進福擔任助理，讓林持續在地方跑婚喪喜慶等工作。

而檢方起訴認定的證據中，包括當時顏寬恒參選立委敗選後，團隊擔任發言人的張禹宣曾傳LINE給顏1則獨家新聞連結，內容為顏的沙鹿豪宅認賠半價賣出，張並持續傳「全照劇本走」、「他們只能抄」、「故事都框住了」等語。

張今出庭作證說，當時和顏討論豪宅賣出的消息公布前，就已被媒體露出、電詢，質疑有特定人將消息外洩，且選戰時新聞充滿攻擊性，認定是對手設定好的劇本。張也說，因豪宅成媒體焦點，顏為了觀感及繼續從政選擇妥善處理才賣掉，他的工作就是把這消息告知媒體，並無參與買賣。

公訴檢察官認為，從張的證詞中，沙鹿豪宅買賣是否真實無從考據；辯方律師則說，顏敗選後痛定思痛，決心處理房子，絕不可能再假買賣讓傷害更大，檢方把該LINE對話錯誤解讀當證據應是烏龍。

法院今另傳顏寬恒台中服務處阮姓女志工、陳姓女秘書，2人均表示林進福有擔任處理，負責跑紅白帖、發文宣，或載志工到各種活動。另1名黃姓男子和林進福同為獅子會獅友，黃稱知道林是國會助理，曾請他幫喬病床，親友在花蓮看守所擔任管理員，想調彰化看守所也麻煩林處理。

顏寬恒 議員

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