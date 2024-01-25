快訊

賣家遭罰買家全身而退？入股中嘉案踩媒體壟斷紅線 NCC罰中嘉1440萬未罰三立

遭國道對向車輪砸中 夫妻天人永隔！這原因肇事男判無罪

王晨桓「模範生律師」竟是ACE詐團首腦 律師界驚嘆：不可思議

聯合報／ 記者張宏業房荷庭／台北即時報導

國內前大三ACE王牌交易所爆出虛擬貨幣詐騙，主謀林耿宏收押後，調查局清查手機通訊軟體，發現ACE實際負責人竟是知名建業法律事務所所長王晨桓，王晨桓不僅擔任詐團軍師，還幫忙操縱價格漲跌，台北市調查處在王晨桓住家與辦公室搜出近5千萬元現金，台北地檢署今天凌晨聲押獲准；王晨桓是台大法律系畢業，在律師界形象良好，被譽為「模範生律師」，此次涉詐遭押令友人大呼，「真的太不可思議了」。

律師圈評價王晨桓是認真上進的律師，執業10多年來形象優質，常投書期刊雜誌發表法律見解，具有文青氣息，他的妻子也是法界人士，但他鮮少提及感情狀態，不少以為為他單身，豈料如今變成詐團首腦淪為階下囚，未來不僅律師資格會喪失，恐面臨牢獄之災，令人惋惜。

同案羈押包括詐團幹部高偉倫、謝詩瑩、林淑芬；李琳達30萬交保。全案迄今發動兩波搜索，共查扣現金超過1億8千萬元，虛擬貨幣價值2.9億元，案情恐持續延燒。王晨桓凌晨走進囚車道時，模樣看起來相當疲憊，往日律師風采已不復見。

調查指出，林耿宏與王晨桓是全案詐騙首腦，林耿宏先找幣圈聞人潘奕彰擔任ACE人頭負責人，用ACE為詐欺平台，透過業務員以傳銷話術手法，營造毫無價值的MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣前景可期，待投資人入金後，由王晨桓配合操縱貨幣漲幅波動價格，吸引更多人投資，投資人想賣幣時，ACE則以系統當機等理由，限制冷錢包無法買賣，坑殺不少投資人。

調查局搜索王晨桓深坑住家時，在收納箱查獲許多裝滿現金的牛皮紙袋、客廳電視櫃上的紅包袋也有整疊千元大鈔，紅包袋上還寫著「律師」字樣。

模範生律師王晨桓（左1）涉詐騙遭羈押。記者房荷庭／攝影
模範生律師王晨桓（左1）涉詐騙遭羈押。記者房荷庭／攝影
調查局在王晨桓住家電視櫃搜出紅包與大筆現金。圖／調查局提供
調查局在王晨桓住家電視櫃搜出紅包與大筆現金。圖／調查局提供

律師 虛擬貨幣 投資人

延伸閱讀

ACE王牌交易所虛擬幣詐案 檢方聲押律師王晨桓共4人獲准

律師王晨桓涉ACE王牌交易所虛擬幣詐案 裁定羈押禁見

律師王晨桓涉ACE虛擬幣詐案！今晚7時開羈押庭 法界：准押機率高

名律師涉ACE詐騙案！幫詐團洗錢「搜出近5千萬」 主嫌女友家查扣千萬跑車

相關新聞

ACE王牌交易所虛擬幣詐案 檢方聲押律師王晨桓共4人獲准

ACE王牌交易所選前爆出虛擬貨幣詐騙，檢警日前聲押主謀林耿宏等7人獲准，本月23日第二波偵蒐，搜索、約談擔任「軍師」的建...

SOGO案 李恒隆背信無罪確定

ＳＯＧＯ百貨因經營權之爭，國票金控前董事長林華德犯背信罪入獄，太平洋流通投資公司前董事長李恒隆、太平洋崇光百貨公司前董事...

搶SOGO大戰 爆水餃宴、立委收賄

太平洋崇光百貨原隸屬太平洋建設集團百貨零售部門，一九八七年在政府開放外資經營百貨零售業時引進，業績長紅。但太設集團本業、...

遭國道對向車輪砸中 夫妻天人永隔！這原因肇事男判無罪

國道3號北上384.8公里處燕巢路段，前年1月洪姓男子駕駛聯結車行駛該處南向車道，因車輪意外脫落砸中北向車道某休旅車頂，...

王晨桓「模範生律師」竟是ACE詐團首腦 律師界驚嘆：不可思議

國內前大三ACE王牌交易所爆出虛擬貨幣詐騙，主謀林耿宏收押後，調查局清查手機通訊軟體，發現ACE實際負責人竟是知名建業法...

更2審又逆轉 辛澎生共諜案 改判6月

前空軍防砲指揮部上校參謀長辛澎生，被控為中共總政治部接觸高階軍職蒐集情報，一審被依國安法判刑六月，二審、更一審均認為無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。