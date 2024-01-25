ACE王牌交易所虛擬幣詐案 檢方聲押律師王晨桓共4人獲准

ACE王牌交易所選前爆出虛擬貨幣詐騙，檢警日前聲押主謀林耿宏等7人獲准，本月23日第二波偵蒐，搜索、約談擔任「軍師」的建業法律事務所長王晨桓等5人到案。訊後，檢方依涉犯詐欺罪向法院聲押王晨桓、謝詩瑩、林淑芬及高偉倫獲准，今晨已搭乘囚車前往看守所。

檢警調發現，ACE實際負責人竟是知名建業法律事務所所長王晨桓，王不僅擔任詐團軍師，還協助洗錢；檢調警22發動第二波搜索，在王晨桓住家及事務所搜獲近5000萬元贓款。

檢察官向法院聲押禁見王晨桓、誆稱MOCT（魔券幣）將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、ACE職員高偉倫、自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。

法官昨日晚間裁定王晨桓、謝詩瑩、林淑芬及高偉倫羈押禁見，諭知李琳達以30萬元具保後免予羈押。今天凌晨2點50分，遭裁押的王晨桓等4人步上囚車，送往看守所。

王晨桓主持的建業法律事務所成立於1973年，辦公室位在「台北101」大樓，為國內頂尖的法律事務所之一；2022年王晨桓接任所長，涉嫌為詐團提供法律意見，另協助洗錢讓詐團規避法律制裁。

專案小組調查，潘奕彰等人勾結詐團，2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或者招攬業務員以話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，加碼宣傳未來會在國內外虛擬貨幣交易所交易，獲利可期等。

詐團成員要求投資人下載特定APP，再要求「場外交易」，規避交易所KYC審查，被害人誤以為是以低價購買虛擬幣，事後發現虛擬幣無法流通變現，向警調單位提告檢舉。

北檢本月3日指揮警調15路搜索，查扣現金1億1152萬元、1億800萬元的虛擬幣，訊後聲押潘奕彰、林耿弘、推銷虛擬幣的林若蕎、林耿宏的胞弟林耿漢、共犯林敬智、張爾杰、林婉榆，法官已裁定7人全部羈押禁見。