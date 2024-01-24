每票2至3千現金…山地原住民立委候選人涉賄選 法院裁定羈押禁見

無黨籍山地原住民立委候選人張子孝，因涉嫌透過競選總部黃姓執行長，於今年1月10日大選前兩天，於新北市樹林區某原住民據點，公然在餐會上以現金2至3000元賄選，遭新北地檢署依涉犯公職人員選罷法聲押，新北地方法院已裁定將張男羈押禁見。

新北地院表示，經法官訊問並參酌檢方所提出相關事證，認為張男所犯對有投票權人交付賄賂、約其為一定行使投票權罪，犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據、勾串證人的事實，因此有羈押必要，且禁止接見通信。

出身軍旅的張子孝曾任高職教官，921大地震後轉戰政壇，曾任南投縣仁愛鄉長、南投縣原住民族行政局長及縣府機要秘書等職務，卸任後有意爭取參選山地原住民立委，但國民黨仍決定提名現任立委孔文吉，張男於是脫黨參選。

據了解，上次檢調因事證不足未約談張男，黃男則為張男競選總部執行長。去年11月間，黃男疑在張男授意下，以舉辦說明會為由，邀約多位原住民選民在會後前往某餐廳，席間張男親自到場致意，並由黃男發放現金賄選，目前涉案選民約10 人，最後張男仍以11726票落選。