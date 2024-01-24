快訊

5歲姊姊逃出求救倖存…花蓮10人同住民宅大火 2弟妹不幸葬身火窟

賀瓏夜夜秀遭控歧視！台灣基進被列贊助商 提告薩泰爾求償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每票2至3千現金…山地原住民立委候選人涉賄選 法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

無黨籍山地原住民立委候選人張子孝，因涉嫌透過競選總部黃姓執行長，於今年1月10日大選前兩天，於新北市樹林區某原住民據點，公然在餐會上以現金2至3000元賄選，遭新北地檢署依涉犯公職人員選罷法聲押，新北地方法院已裁定將張男羈押禁見。

新北地院表示，經法官訊問並參酌檢方所提出相關事證，認為張男所犯對有投票權人交付賄賂、約其為一定行使投票權罪，犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據、勾串證人的事實，因此有羈押必要，且禁止接見通信。

出身軍旅的張子孝曾任高職教官，921大地震後轉戰政壇，曾任南投縣仁愛鄉長、南投縣原住民族行政局長及縣府機要秘書等職務，卸任後有意爭取參選山地原住民立委，但國民黨仍決定提名現任立委孔文吉，張男於是脫黨參選。

據了解，上次檢調因事證不足未約談張男，黃男則為張男競選總部執行長。去年11月間，黃男疑在張男授意下，以舉辦說明會為由，邀約多位原住民選民在會後前往某餐廳，席間張男親自到場致意，並由黃男發放現金賄選，目前涉案選民約10 人，最後張男仍以11726票落選。

以無黨籍參選山地原住民立委的南投縣仁愛鄉前鄉長張子孝，因涉嫌現金賄選遭檢方聲押獲准。記者賴香珊／攝影
以無黨籍參選山地原住民立委的南投縣仁愛鄉前鄉長張子孝，因涉嫌現金賄選遭檢方聲押獲准。記者賴香珊／攝影

競選總部 賄選 投票 原住民 選罷法

延伸閱讀

影／王美惠今拿立委當選證書 支持游錫堃續任立法院長

無黨籍山地原住民立委候選人涉現金賄選 新北檢聲押

頒發立委當選證書並贈匾致賀 苗縣府與立委攜手合作

獲頒立委當選證書 邱鎮軍：好好當縣長鍾東錦的左右手

相關新聞

11月嬰疑遭口罩悶死…父見監視器畫面「還原致命5分鐘」 告公托3人過失致死

新北市新莊區一名11個月李姓男嬰，這個月22日上午在一間公托休息時，疑似被浸濕口罩悶住口鼻窒息送醫不治。今天下午男嬰雙親...

曾找蔡尚樺站台！假澳洲券商不法吸金近15億 檢警兵分16路搜索、負責人遭聲押

阿格斯交易所在台販售澳洲券商「ACDEX」的境外基金，保證年獲利14％，還找金鐘主持人蔡尚樺主持代言，過去4年涉嫌不法吸...

台中南區樹義里長拿紅包約長者出遊 今判當選無效確定

台中市莊郁雄前年當選南區樹義里長，但他被對手指控，在選前拿著1萬元紅包，向長者開支票允諾「帶大家坐捷運、吃好料」，當選後...

律師王晨桓涉ACE虛擬幣詐案！今晚7時開羈押庭 法界：准押機率高

名列國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金數億元，檢警日前聲押7人獲准，日前發動第二波...

獨／遇行人地獄遭輾斃…伊拉克夫痛失妻兒 肇事司機今賠百萬免關

台中豐原客運陳姓司機前年開公車時貿然左轉，輾斃走斑馬線李姓女子、一歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，引發社會討論「行人地獄...

名律師涉ACE詐騙案！幫詐團洗錢「搜出近5千萬」 主嫌女友家查扣千萬跑車

國內前大三ACE王牌交易所選前爆出虛擬貨幣詐騙案，負責人潘奕彰被收押後，調查局台北市調查處清查幣流發現，知名建業法律事務所所長王晨桓涉嫌幫詐團洗錢與抽佣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。