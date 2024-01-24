無黨籍山地原住民立委候選人涉現金賄選 新北檢聲押

大選倒數前兩天，今年1月10日無黨籍山地原住民立委候選人張子孝競選總部黃姓執行長，涉嫌於新北市樹林區某原住民據點，公然以現金2、3000元賄選，遭羈押禁見。檢調向上溯源，發現張男涉案事證，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處約談張男共6人，訊後依涉犯公職人員選罷法向法院聲請張男羈押禁見。

出身軍旅的張子孝曾任高職教官，921大地震後轉戰政壇，曾任南投縣仁愛鄉長、南投縣原住民族行政局長及縣府機要秘書等職務，卸任後有意參選山地原住民立委，但後來國民黨提名他人，張男於是脫黨參選。

據了解，上次檢調因事證不足，並未約談身為候選人的張男，黃男則為張男競選總部執行長，去年11月間，黃男疑似在張男授意下，於新北市樹林區某原住民據點，以現金對具有原住民身分的謝姓選民共10人賄選尋求支持，最後張男仍以11726票落選。

由於樹林該處僅為原住民交流的據點，多有各地原住民往來，涉嫌收賄的選民也散布各處，昨天檢調遠赴南投縣仁愛鄉、新竹縣竹東鎮共6處執行搜索，並查扣涉案人等手機、電腦及相關清冊等物。

檢調掌握，去年11月，張男透過黃男在上述原住民據點，以舉辦說明會為由，邀約多位原住民選民在會後前往某餐廳，席間張男親自到場致意，並由黃男發放現金賄選。檢察官複訊後，認為張男涉犯公職人員選罷法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。