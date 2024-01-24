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大S與汪小菲離婚協議曝！15年扶養費總計逾億元 每3月付大S300萬元

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

汪小菲(右)。圖／聯合報系資料照片
汪小菲(右)。圖／聯合報系資料照片

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚後，紛爭不斷。台北地檢署今偵結汪PO出調解書涉個資法等案，根據雙方離婚調解時的約定，汪小菲每個月須給付扶養費100萬元，直至2038年3月為止，換算下來，兩人離婚後，汪小菲共應支付兩人的孩子扶養費1億8千多萬元，檢方調查他已支付4511萬元。

大S和汪小菲在2011年結婚，婚後紛爭新聞不斷，2021年兩人離婚後，雙方仍為房貸等金錢不時鬧上新聞版面，汪小菲和母親也不時在微博上攻擊大S，為反擊大S還曾秀出自己的帳戶明細，強調台北的房子是她自己出資購買。

檢方調查，2021年11月12日，大S與汪小菲兩人在台北地方法院作成調解筆錄，雙方約定應自2021年12月1日起至2038年3月1日止，汪小菲每3個月要支付大S扶養費300萬，等於每個月100萬元。若依當初協議，在兩人小孩成年前，汪小菲共應支付1億8400萬。

汪小菲為「S Hotel」酒店負責人，公司資本額3億元。據了解，汪小菲從簽訂離婚協議到2023年8月，已經支付大S約4511萬餘元；後來大S聲請法院強制執行的總金額2717餘萬元，法官裁准執行2217餘萬。

此外，在兩人原本的離婚協議中，大S在台北市信義區的豪宅應保留獨立空間，讓汪小菲來台探視孩子時使用，後來大S與再婚，不再提供汪小菲獨立房間，汪小菲因此請司機搬走他個人物品。

北檢今偵結汪小菲搬移畫作案，檢察官認為，汪小菲與大S離婚後，迄今已支付高額款項，對於大S指控汪小菲擅自搬走畫作，檢方認為，即使汪小菲自行處分畫作，也不會損害大S債權。

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