快訊

沒權管教一被投訴就調查 教師喊話教部：把我們退出黑洞

交通部北區養工分局收賄爆不完 檢追加起訴公路總局幫工程司

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

交通部北區養護工程分局（原名交通部公路總局第一區養護工程處）中和工務段一名魏姓幫工程司，涉嫌多次利用監督、驗收標案職務之便，向廠商收賄或喝花酒。新北地檢署又查出，他另於2006至2011年間，負責8項道路燈光類標案期間，接受業者招待港、澳旅遊，藉此護航詹姓廠商通過驗收，收受不法利益近11萬元，今依違反貪汙治罪條例將魏、詹兩人追加起訴。

魏男先前因向2家廠商收賄20萬元及收受新款手機，並接受招待至台北、桃園、台中等地酒店喝花酒，還帶小姐出場接受性招待，費用全由業者買單，藉此收受不正利益26萬餘元，遭判刑3年8月確定。

去年12月，檢方又查出，魏男於2010年及2017年間辦理2項標案期間，又向另2家業者索取55萬元賄款，護航廠商順利取得標案工程項，再依對於職務上行為收受賄賂罪嫌將他起訴。

檢方持續清查發現，魏男另於2006年至2011年間，負責省道橋燈整修及維護、快速道路路燈節能監控管理系統建置、省道預約經常性橋燈整修等8項工程標案期間，接受上述標案共同得標廠商詹姓負責人招待，前往港、澳旅遊。

檢方查出，魏男前後共11次接受招待出遊，費用共計10萬9636元，事後再協助詹男通過驗收。兩人到案後坦承犯案，檢察官考量魏男在偵查中已全部自白，並主動繳回全數犯罪所得，因此向法院建請減輕其刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通部北區養護工程分局中和工務段一名魏姓幫工程司，涉嫌多次利用監督、驗收標案職務之便向廠商收賄，今再度遭新北地檢署追加起訴。記者蔣永佑／攝影
交通部北區養護工程分局中和工務段一名魏姓幫工程司，涉嫌多次利用監督、驗收標案職務之便向廠商收賄，今再度遭新北地檢署追加起訴。記者蔣永佑／攝影

收賄 交通部 賄款 檢察官 貪汙

延伸閱讀

逾5千人附議廢除兩段式左轉 交通部回應了：應因地制宜評估

新人事異動被疑藏「公司董事」公家標案破億元 竹市府回應了

北門工程又流標卻招標「開工儀式」 議員批：作秀才是重點

傳台積電落腳嘉縣 黃敏惠喊話中央「盼交通部還給嘉義地區輕軌建設」

相關新聞

台南議長賄選案勘驗證人筆錄 律師質疑檢方誘導、脅迫問訊

台南市議長賄選案，今上午臨時加開庭期，被告議會無黨聯盟顧問團長楊志強申請勘驗證人國民籍議員方一峰筆錄，方多次提到，楊拜託...

騙扁小子涉詐30萬元律師費 法官本周傳孫鵬、狄鶯出庭作證

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學...

大S控汪小菲買高額藝術品投資 還擅自搬走4幅畫作...檢因這理由不起訴

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲情逝後，對簿公堂。前年，汪小菲因從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地...

埔里馬卡龍名店453公斤原料過期...被罰6萬上訴仍敗訴

南投縣高姓業者在埔里經營馬卡龍店，在網路上頗具名氣，不過衛生局前年前往稽查時，發現現場有堆放過期的低筋、高筋麵粉277....

剛繼承祖產就被查封 男怕愧對祖先繳清14萬罰款

彰化縣林姓男子因無照駕駛排拒接受酒測被罰裁，多年來一直拒不繳納，累計罰鍰達14萬元，由於他居無定所，面對執行期限即將到來...

交通部北區養工分局收賄爆不完 檢追加起訴公路總局幫工程司

交通部北區養護工程分局（原名交通部公路總局第一區養護工程處）中和工務段一名魏姓幫工程司，涉嫌多次利用監督、驗收標案職務之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。