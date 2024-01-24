交通部北區養工分局收賄爆不完 檢追加起訴公路總局幫工程司

交通部北區養護工程分局（原名交通部公路總局第一區養護工程處）中和工務段一名魏姓幫工程司，涉嫌多次利用監督、驗收標案職務之便，向廠商收賄或喝花酒。新北地檢署又查出，他另於2006至2011年間，負責8項道路燈光類標案期間，接受業者招待港、澳旅遊，藉此護航詹姓廠商通過驗收，收受不法利益近11萬元，今依違反貪汙治罪條例將魏、詹兩人追加起訴。

魏男先前因向2家廠商收賄20萬元及收受新款手機，並接受招待至台北、桃園、台中等地酒店喝花酒，還帶小姐出場接受性招待，費用全由業者買單，藉此收受不正利益26萬餘元，遭判刑3年8月確定。

去年12月，檢方又查出，魏男於2010年及2017年間辦理2項標案期間，又向另2家業者索取55萬元賄款，護航廠商順利取得標案工程項，再依對於職務上行為收受賄賂罪嫌將他起訴。

檢方持續清查發現，魏男另於2006年至2011年間，負責省道橋燈整修及維護、快速道路路燈節能監控管理系統建置、省道預約經常性橋燈整修等8項工程標案期間，接受上述標案共同得標廠商詹姓負責人招待，前往港、澳旅遊。

檢方查出，魏男前後共11次接受招待出遊，費用共計10萬9636元，事後再協助詹男通過驗收。兩人到案後坦承犯案，檢察官考量魏男在偵查中已全部自白，並主動繳回全數犯罪所得，因此向法院建請減輕其刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康