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酒駕9萬罰單擺爛拖6年...機場旁祖產被查封 不想被親友看到火速繳清

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子因5年內2度酒駕遭警方攔查舉發挨罰9萬元，未料李收到罰單辦理分期繳納，繳完頭期5000元後就開始躲避，拖欠至今長達近6年，行政執行署台中分署收案追討，查封李男在大雅區靠近清泉崗機場的祖產，李擔心過年被親友看到查封告示太過難堪，火速繳清8萬5000元欠費。

台中分署指出，李男（48歲）2018年3月被警方攔查，發現他是5年2內第2度酒駕，開單舉發後經台中市交通裁決處開罰9萬元，李到案雖全部坦承，也向交裁處辦理分期繳納罰款，未料同年3月繳完第1期5000元後，之後就一毛錢都不繳。

台中分署2021年8月收案，期間也多次發函催促李男，但李均一再消極拖延。由於年節將近，法務部行政執行署在過年前推動強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案，執行人員清查發現李男近期繼承祖產，名下有土地可予以查封。

據了解，李男繼承的祖產位於台中大雅區鄰近中科、清泉崗機場，其名下土地約30多平方公尺，因地段不差、價值高，執行人員發文向地政機關辦妥查封登記。

包括台中分署書記官、地政事務所人員及移送機關等10多人，原訂1月29日將到李男繼承的祖產土地辦理定位指定界線位置，並在現場插立告示牌、張貼查封告示。

李男考量即將過年，萬一祖產被插上查封告示，親友、街坊鄰居目睹恐議論紛紛，自己也相當難堪，隨即收到通知後就在1月18日火速將8萬5000元罰單全部繳清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

執行人員向李男遞送查封公函。圖／台中分署提供
執行人員向李男遞送查封公函。圖／台中分署提供

罰單 酒駕 罰款

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