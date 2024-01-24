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退役3軍官答應當「共諜」 提供兵力駐地報告換萬元報酬...法院判全要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

海巡署前上校後勤官葉瑞璋、前警總上尉情報官崔沂生、退役中校軍官李慶賢被大陸國安官員吸收當「共諜」，提供兵力駐地報告表、海巡署務會報、南沙太平島工程計畫書等機密文件，並獲取報酬，最高法院依違反國家安全法判葉8月徒刑定讞。

另外，崔沂生先前已被判刑1年4月定讞，其餘犯行更一審再判刑8月，他沒有上訴而確定；李慶賢先前已判刑10月定讞，而更一審再依違反國安法3罪各判7月、7月、1年2月徒刑，他上訴第三審，被最高法院駁回確定，將由檢方聲請定應執行刑。

崔沂生到大陸經商而認識山東省濟南市、「北京七辦」、「上海楊浦」等國安單位及官員，並引薦李慶賢認識，兩人表明加入組織，並願意提供吸收我國退役公務員的機會，並交付海巡署兵力駐地報告表相片檔、全台海防班哨配置資料、海岸巡防機關情報蒐集項目公文相片等機密資料。

李慶賢2013年4月遊說葉瑞璋替「北京七辦」提供海巡署內部公務秘密資料，葉答應被吸收運用，並交付南沙太平島交通基礎工程個案計畫書、海巡署署務會報資料，李也因而取得人民幣1萬2000元、新台幣1萬5000元，葉取得新台幣1萬5000元報酬。

一審判崔沂生2年6月、李慶賢3年6月、葉瑞璋1年徒刑；二審認定部分犯行罪證不足，改判崔沂生1年4月、李慶賢2年、葉則是無罪，但部分判決被最高法院撤銷發回更審，部分定讞。

高雄高分院更一審再判崔沂生8月徒刑、李慶賢3罪各判7月、7月、1年2月徒刑、葉瑞璋8月徒刑。李、葉上訴第三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。

海巡署前上校後勤官葉瑞璋、前警總上尉情報官崔沂生、退役中校軍官李慶賢被大陸國安官員吸收當「共諜」，提供兵力駐地報告表、海巡署務會報、南沙太平島工程計畫書等機密文件，並獲取報酬。示意圖／ingimage
海巡署前上校後勤官葉瑞璋、前警總上尉情報官崔沂生、退役中校軍官李慶賢被大陸國安官員吸收當「共諜」，提供兵力駐地報告表、海巡署務會報、南沙太平島工程計畫書等機密文件，並獲取報酬。示意圖／ingimage

海巡署 最高法院 國安法 共諜 國軍

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