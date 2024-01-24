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騙求職者到KK園區想摘器官 二審刑度主嫌減1個月、有人加重

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

直播主陳盈齊（前排左）、工地零工張秉暐（黑框眼鏡）、電腦作業員竇一浚（綠衣者）都涉入KK園區摘取人體器官未遂案。資料照片。記者王宏舜／攝影
直播主陳盈齊（前排左）、工地零工張秉暐（黑框眼鏡）、電腦作業員竇一浚（綠衣者）都涉入KK園區摘取人體器官未遂案。資料照片。記者王宏舜／攝影

直播主陳盈齊等10人為賺錢詐騙民眾「出國摘器官」，2022年策劃訛2人到泰國，實際上是前往緬甸KK園區摘臟器，2被害人分別支付約100萬的泰達幣、機警逃回台灣。士林地方法院依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪判陳8年徒刑，案經上訴，台灣高等法院今略減為7年11月徒刑。

士林地檢署起訴指出，陳盈齊得知可介紹他人出國摘器官牟利，與朋友們聯手誘騙被害人，製作「來吧！我們需要你」工作宣傳，私下談價碼「送1人出境可獲利新台幣200萬元」。共犯們與國外摘器官的買家接洽，還替被害人辦護照、做全身健康檢查、送機。

陳以高薪聘請一名精通英文的女秘書到泰國，從事翻譯工作，2021年6月18日女秘書獨自搭機出境，輾轉抵達緬甸邊境KK園區，結果被逼迫做詐騙工作，她驚覺受騙。女秘書上網求救，聯繫緬甸台北經濟文化辦事處通知母親，母親2個月後支付折合約新台幣100萬元的泰達幣給KK園區老闆，才沒被摘取器官，順利回台。

陳等人沒拿到介紹女秘書出國的報酬，另覓目標，安排另名男子「出國幫忙領贏得拳賽的賭金」，騙對方事成後可到公司上班。2021年8月9日，「領獎男」搭機到泰國曼谷，他發現google maps顯示司機一路往北開，與旅館方向相反，打電話聯繫同學，同學勸他快離開；男子3天後自泰返台。

士林地院認為陳等人詐騙被害人出國，目的是摘除他們的器官牟利，若非以失敗收場，被害人可能因而死亡，這些人惡性重大，除陳盈齊被判8年徒刑外，共犯張秉暐判刑7年6月、袁家翔3年6月、胡重慶4年2月、楊振楷4年、簡浩軒4年2月、楊舒婷4年、蘇子晅2年6月、竇一浚5年，幫助犯卓爾杰2年6月。

一審宣判後，檢方和被告皆上訴。陳搬出「母親罹癌」說詞，並稱自己是家中經濟支柱，請求輕量刑；自稱就讀台北醫學大學的胡重慶辯稱只是把有牟利的訊息告訴陳，直到有人被騙，才知「事情大條」，他沒拿泰達幣，僅「傳遞訊息」。楊振楷為市議員司機，他稱只是轉交資料，並不知被害人有無出國。

張秉暐（42歲）已婚、育有3子，原在工地打零工，否認是案件要角。在早餐店上班的楊舒婷聲稱自己是末端角色，她「涉世未深」；蘇子晅認為自己在偵查中自白，有提供資料，希望法官給他自新的機會。

高院審理時考量減刑事由，包括蘇子晅符合修正前人口販運防制法「於偵查中自白，並提供資料因而查獲其他正犯或共犯」減刑要件；陳盈齊、袁家翔、胡重慶、楊振楷、簡浩軒、張秉暐、蘇子晅及竇一浚摘取器官未遂等，因此撤銷改判。

高院認為被告都值青壯，卻不好好工作維生，反而為了獲取高額利益而騙人出國「摘器官」，就算2名被害人幸運返國，仍應嚴懲，考量部分被告與被害人達成調解或曾幫忙被害人返國，刑度更動。

除陳盈齊被判刑7年11月外，袁家祥加重為4年、胡重慶減為3年8月、楊振楷加重為4年4月、楊舒婷減為3年8月、蘇子暄加重為3年6月、竇一浚減為4年2月、卓爾杰加重為3年2月徒刑。另外，簡浩軒加重為4年2月、張秉暐則減為6年6月刑。

器官 詐騙 緬甸

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