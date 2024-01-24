蔣月惠選立委20萬保證金被沒收 丟環保雞蛋抗議不公

屏東縣無黨籍縣議員蔣月惠二度參選屏東縣第一選區立委，參選再度落敗，蔣月惠這次得票率11.3％，她原本以為可以拿回保證金要捐給羅騰園殘障基金，但因得票數未達選罷法規定門檻，20萬保證金遭沒收，蔣月惠今到縣選委會抗議丟環保雞蛋，並遞陳情書，縣選委會副總幹事陳明興收下陳情書，陳表示，一切依法辦理。

屏東縣第一選區區域立委共6人參選，選舉結果僅鍾佳濱、黃明賢，兩人可以拿回保證金、並獲得1票30元選舉補助款，其他4人保證金均遭退回。

蔣月惠不滿今到縣選委會丟環保雞蛋抗議，蔣月惠說，選舉保證的退還門檻過高，不符公平原則。根據「公職人員選舉罷免法」第32條第4項規定，區域立委候選人得票未達各該選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之10，保證金將被沒入國庫。她參選屏東縣第一選區為例，該選區應選出名額為1，選舉人總數為31萬，退還門檻為3.1萬票，選舉人總數10%。

蔣月惠說，這次選舉投票率71.30%，實際投票人數22萬8128人。她在此次選舉得到2萬5270票，占投票人數11.3%，無法取回保證金。制度不合邏輯，也不公平，更何況如果天氣不佳、投票人數只有兩成、那選舉人的得票數都沒有達到10%、是否每個人的保證金都要被沒收、應該依投票率計算退還門檻，才能體現人民的意志。

蔣月惠認為，保證金20萬元門檻過高，2020年台灣青年平均存款13.3萬元，但直轄市議員的參選保證金高達20萬元，對想參政年輕人是很大障礙。選舉保證金訂定標準應考慮候選人的經濟狀況，沒收金額限制在一定比例，以減輕候選人負擔。選舉保證金的用途不明，應該公開透明。

屏東縣選委會副總幹事陳明興說，依選罷法相關規定辦理，一切依法辦理。