男欠18萬罰單都拒繳 高雄鬧區千萬透天厝被查封

高雄許姓男子前年6月拒絕酒測被裁罰18萬元，還被吊銷駕照，許男收到罰單後都不願出面繳納，案件被移送行政執行署，執行官發現許在高雄市中心有透天房產，日前派員完成查封準備進行拍賣，許男眼見房子遭查封，火速分期繳款求饒，成功保住房子。

據了解，許男持有的透天厝位於忠孝二路，屬於高雄市區的蛋黃區，為二層樓建築，建坪達85坪，如以周邊正銷售的物件市價估算，該棟透天至少價值二千萬起跳。

行政執行署高雄分署表示，許男因罰單未繳移送高雄分署執行，高雄分署多次催繳均置之不理，今年 1月3日將其位於苓雅區的透天厝查封後，才願分期繳納，並懇求勿拍賣房子，考量他經濟狀況並勸誡勿再酒駕後，同意其分期繳納，暫緩房子的拍賣程序。

另外，高雄分署去年12月起與高雄區監理所、高雄市區監理所、高雄市政府交通局及高雄市稅捐稽徵處合作，針對欠繳交通違規罰鍰的大戶，展開科技執法。

本月透過「高雄地區欠繳大戶車輛查扣聯合通報系統」成功鎖定一位廖姓車主的車輛，拔除廖男被註銷的車牌，並查封車輛拖吊，這名車主累計多達 244 筆交通罰鍰及多筆稅費，總滯欠金額逾 11 萬元，若他仍不出面繳款，將會拍賣車輛。

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