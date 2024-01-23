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未禮讓多線道車先行…前外送員撞死機車騎士 法院判刑7月

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹楊姓男子前年12月騎機車行經新竹市武陵路巷口時，因未讓多線道車先行，且未減速注意前方車況，不慎與侯男機車碰撞，2人均人車倒地，侯男因顱內出血不治。法官認為楊男曾當過外送員，有相當駕駛經驗，卻未注意而釀成憾事，且未與死者家屬和解，最後依過失致死罪判刑7月，不予緩刑。

法官調查，楊男於2022年12月15日晚間7時許騎機車沿武陵路25巷由東往西方向行駛，行經武陵路25巷與武陵路無號誌交岔路口時，與侯男機車碰撞，均人車倒地，侯男經送醫急救住院治療，仍於去年1月4日因左側顱骨骨折合併硬腦膜下出血及腦幹失能，引起中樞神經休克而不治死亡。

法官審理，楊男領有駕駛執照，先前亦曾從事外送員服務工作，有相當駕駛經驗，經公路局新竹區監理所竹苗區車輛行車事故鑑定會進行鑑定，楊男少線道車未讓多線道車先行，為肇事主因；侯男駕駛普通重型機車，行經無號路口，未減速慢行，作隨時停車準備，為肇事次因。

法官認為，楊男本應遵守行車相關規定，竟因一時疏忽，為趕赴上課，未注意行經無號誌交岔路口，本案車禍事故使侯男因此喪失寶貴性命，所生危害永難彌補，尤對被害人家屬而言，乃不可承受之痛，審酌楊男自首坦承犯行，但因未和被害人家屬達成和解，最後依過失致死罪判刑7月，不予緩刑。

楊男騎車行經新竹市武陵路巷口時，因未讓多線道車先行，不慎與侯男機車碰撞，侯男因顱內出血不治，家屬也在臉書貼出案發路段尋找目擊者。圖／取自臉書新竹大小事
楊男騎車行經新竹市武陵路巷口時，因未讓多線道車先行，不慎與侯男機車碰撞，侯男因顱內出血不治，家屬也在臉書貼出案發路段尋找目擊者。圖／取自臉書新竹大小事

外送員 新竹 車禍

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