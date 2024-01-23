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幫助被害人 台新金控董事長吳東亮受聘犯保協會董事

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

犯保協會今天聘任新任董事，董事之一台新金控董事長吳東亮(前排左一)受聘。記者王聖藜／攝影
犯保協會今天聘任新任董事，董事之一台新金控董事長吳東亮(前排左一)受聘。記者王聖藜／攝影

財團法人犯罪被害人保護協會今天舉行第10屆董事會董事及第8屆監察人聯合聘任儀式，台新金控董事長吳東亮受聘；法務部長蔡清祥表示，犯保協會成立滿25年，犯罪被害人權益保障法本月1日起施行，已展現新氣象。

蔡清祥表示，犯保協會董事的背景來自主管機關及各目的事業主管機關代表、全國性律師公會、諮商心理師公會、臨床心理師公會、社會工作師公會推舉代表、對犯罪被害人權益保障有研究的學者專家代表，可以讓犯保協會的服務品質更加提升。

蔡清祥說，除了董事會組成的變革外，新法也賦予了董事較以往更多的任務，不論是犯保協會的組織管理規定、人事經費預算、保護服務措施等重要事項及規章，依法都須通過董事會決議。

蔡清祥表示，犯保法通過後，由犯保協會主責的項目即有近30項，因此，董事就任後必須借重各位董事的專業，協助犯保協會相關內部作業規定及配套措施的整備，並持續連結社會資源，讓犯保協會的業務順利度過新舊制度的轉換期。

蔡還說，自去年起犯保協會的服務量能及人事經費均大幅成長，需要稽核及查察的內容亦同步擴增，擔任犯保協會的各位董事及監察人可說在關鍵時刻擔當重任，因此要感謝董事們的勇於承擔。

蔡清祥 主管 人權

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