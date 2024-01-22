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NCC連十敗！浙江台商父親澄清非感染源 中天挨罰40萬官司逆轉贏了

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NCC連十敗！浙江台商父親澄清非感染源 中天挨罰40萬官司逆轉贏了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中天電視4年前直播節目接受浙江台商父親來電，敘述兒子從大陸返台後的醫療資訊，國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天以不完整偏頗資訊誤導民眾，違反衛星廣播電視法裁罰40萬元，中天提行政訴訟抗罰，一審敗訴，判決被台北高等行政法院二審廢棄發回更審，北高行地方行政訴訟庭今逆轉判決中天勝訴，撤銷裁罰處分，可上訴。此也是NCC在中天案中第十次敗訴。

中天新聞台節目「新聞深喉嚨」2020年2月21日晚間9時許，播送「浙江台商父親來電深喉嚨獨家訪問中」為標題的節目，由自稱浙江台商的父親call-in談論兒子返台後的醫療資訊，提及就診醫院名稱和特定縣市。

NCC認為中天任由未確認身分的民眾揭露就診醫院名稱、地點等未經查證資訊，以不完整偏頗訊息誤導民眾認知和判斷，影響疫情控管，妨害公共秩序或善良風俗，依違反衛廣法裁罰40萬元。

中天打行政訴訟，認為本案是指揮中心發布浙江台商是首例死亡個案白牌車司機的感染源，而台商父親認為與自身經歷不相符，透過節目加以澄清、辯駁，節目只是盡身為第四權的社會義務，播出民眾的說法不會誤導或混淆社會大眾對防疫訊息的認知；台北地方法院一審判決敗訴，維持裁罰40萬元的處分。

中天上訴，北高行二審指出，一審缺乏事證即認定節目沒有事先確認call-in民眾身分，使疫情防治工作受阻、民眾陷入高度恐慌衍生大規模非理性反應，有判決不依證據的違誤。

北高行指出，一審沒有傳喚call-in民眾作證，或調取刑事卷宗，也沒有確認節目是否為現場直播，民眾來電是直接由主持人接起通話，又或是經工作人員過濾，尚未釐清民眾是否確有其人，擅自認定節目混淆、誤導民眾，判決理由不備。

另外，NCC諮詢會議委員組成、是否有徵詢出席意願，涉及是否欠缺正當程序等重要資訊，但一審也未調查，因此廢棄一審判決，發回更審。北高行地方行政訴訟庭更一審今撤銷裁罰處分，判決中天勝訴。

中天電視。圖／聯合報系資料照片
中天電視。圖／聯合報系資料照片

台商 NCC 疫情 中天新聞

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