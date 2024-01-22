台中男控私密處遭醫美女院長燙傷 結局是同行惡意中傷
台中市賴姓男子為了幫醫美診所宣傳，涉嫌在去年間在Dcard網站上申設帳號，在網站貼文指控，遭南屯區一家醫美診所的陳姓女院長「燙傷私密處」，實際上根本非陳女的病患，陳女發現後向警方提告，賴男坦言文章是捏造的，台中地院判賴拘役55天，可易科。
判決指出，賴姓男子（45歲）為了推銷其他的醫美診所，涉嫌在去年5月底，在住處以電腦申設社群網站Dcard帳號後，以「台中雷射除毛初體驗」為標題發文，刊登內容指控在南屯區經營醫美診所的陳姓女院長，「去年把我的私密處燙傷」、「還推卸說我沒照他的方法」、「極不推」、「現在都去○○，10堂只要23000」等語。
陳女發現該篇貼文後，發現發文者根本不是她的病患，因此向第五警分局提出妨害名譽的告訴，警方根據相關的IP位址，循線查緝賴男到案。
賴男到案後承認犯行，坦認該篇文章是為替其他美容業者宣傳，捏造出來的文章，他實際上不是陳姓女院長的病患，也沒有被陳女施作過除毛手術。
台中地院認定賴男涉犯散布文字誹謗罪，處拘役55天，可易科罰金5.5萬元，仍可上訴。
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