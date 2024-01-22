路上行動炸彈害慘姊妹 男子酒駕罰單又欠稅遭查封祖產

新北市一名謝姓男子，接連2次酒駕，駕照被吊銷，還積欠55筆交通罰單、17筆汽車牌照稅，堪稱是路上行動炸彈，導致一處謝男持分4分之1的林口祖產土地被行政執行署新北分署查封。謝男胞姊為保住祖產，無奈之下只能兩度墊款共52.7萬元繳清，才終於塗銷查封登記。

現年38歲的謝男，曾在2014年5月間酒駕，遭法院判刑2月，易科罰金6萬元，仍未記取教訓，又於2016年12月間及2021年8月間，騎機車酒駕，遭交通事件裁決所裁處9萬元及2萬2500元罰鍰。

之後，駕照被吊銷的謝男，又因交通違規55次，共遭裁罰約30萬元，其中無照駕駛及闖紅燈合計超過30次，行徑猶如馬路上的行動炸彈。另外，他還滯納2010至2016年度汽車牌照稅共17筆，合計11萬4000餘元，相關案件經陸續移送新北分署執行，累計滯欠金額達52萬7000餘元。