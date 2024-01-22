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路上行動炸彈害慘姊妹 男子酒駕罰單又欠稅遭查封祖產

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北市一名謝姓男子，接連2次酒駕，駕照被吊銷，還積欠55筆交通罰單、17筆汽車牌照稅，堪稱是路上行動炸彈，導致一處謝男持分4分之1的林口祖產土地被行政執行署新北分署查封。謝男胞姊為保住祖產，無奈之下只能兩度墊款共52.7萬元繳清，才終於塗銷查封登記。

現年38歲的謝男，曾在2014年5月間酒駕，遭法院判刑2月，易科罰金6萬元，仍未記取教訓，又於2016年12月間及2021年8月間，騎機車酒駕，遭交通事件裁決所裁處9萬元及2萬2500元罰鍰。

之後，駕照被吊銷的謝男，又因交通違規55次，共遭裁罰約30萬元，其中無照駕駛及闖紅燈合計超過30次，行徑猶如馬路上的行動炸彈。另外，他還滯納2010至2016年度汽車牌照稅共17筆，合計11萬4000餘元，相關案件經陸續移送新北分署執行，累計滯欠金額達52萬7000餘元。

新北分署查出謝男持分的祖傳土地後，去年6月間先囑託地政機關辦理查封登記，謝男胞姊得知後，隔月向新北分署表示，謝男因其他刑案在監服刑中，願意先幫弟弟代繳12萬1000元，請求暫緩拍賣不動產，待謝男同年9月間出獄後再自行繳交。不料謝男出獄後仍置之不理，胞姊無奈之餘，只能再度前往新北分署，拿著妹妹提供的40萬6000餘元現金繳清欠款，才換得塗銷查封登記。

新北市一名謝姓男子，接連2次酒駕、積欠55筆交通罰單、17筆汽車牌照稅，以致林口祖產土地遭查封，胞姊無奈兩度墊款52.7萬元繳清，才塗銷查封登記。圖／新北分署提供
新北市一名謝姓男子，接連2次酒駕、積欠55筆交通罰單、17筆汽車牌照稅，以致林口祖產土地遭查封，胞姊無奈兩度墊款52.7萬元繳清，才塗銷查封登記。圖／新北分署提供

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