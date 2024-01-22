聽新聞
test
0:00 / 0:00
路上行動炸彈害慘姊妹 男子酒駕罰單又欠稅遭查封祖產
新北市一名謝姓男子，接連2次酒駕，駕照被吊銷，還積欠55筆交通罰單、17筆汽車牌照稅，堪稱是路上行動炸彈，導致一處謝男持分4分之1的林口祖產土地被行政執行署新北分署查封。謝男胞姊為保住祖產，無奈之下只能兩度墊款共52.7萬元繳清，才終於塗銷查封登記。
現年38歲的謝男，曾在2014年5月間酒駕，遭法院判刑2月，易科罰金6萬元，仍未記取教訓，又於2016年12月間及2021年8月間，騎機車酒駕，遭交通事件裁決所裁處9萬元及2萬2500元罰鍰。
之後，駕照被吊銷的謝男，又因交通違規55次，共遭裁罰約30萬元，其中無照駕駛及闖紅燈合計超過30次，行徑猶如馬路上的行動炸彈。另外，他還滯納2010至2016年度汽車牌照稅共17筆，合計11萬4000餘元，相關案件經陸續移送新北分署執行，累計滯欠金額達52萬7000餘元。
新北分署查出謝男持分的祖傳土地後，去年6月間先囑託地政機關辦理查封登記，謝男胞姊得知後，隔月向新北分署表示，謝男因其他刑案在監服刑中，願意先幫弟弟代繳12萬1000元，請求暫緩拍賣不動產，待謝男同年9月間出獄後再自行繳交。不料謝男出獄後仍置之不理，胞姊無奈之餘，只能再度前往新北分署，拿著妹妹提供的40萬6000餘元現金繳清欠款，才換得塗銷查封登記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言