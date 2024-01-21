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曾與超哥拍片臉書遭網友灌爆 綠議員：不認同任何暴力行為

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

網紅「Toyz」到昨晚到網紅「超哥」新開的日本料理店用餐，但用餐過程中Toyz對於餐點不滿意，雙方發生肢體衝突，Toyz當場頭破血流，全身多處挫傷，送醫縫10多針，超哥事後被依殺人未遂等罪送辦。事情發生引發熱議，網友甚至跑到曾與超哥一起拍過片的民進黨台北市議員王閔生粉專要求表態，王表示，拍片目的是希望將在地美食推廣，對於發生這樣事感到遺憾，但也不認同任何暴力行為。

王閔生表示，先前收到超派人生團隊邀請，拍片介紹家鄉美食，談到當天拍攝狀況，其實也很自然，沒有什麼腳本，就是很自然介紹店家，與老闆對談，品嚐美食，雙方也很自然互動，過程中相當愉快，跟一般朋友沒什麼不同。

王閔生說，他所認識的超哥就是一個「饕客」喜歡到處品嚐美食，並在網路上分享，上次會合體拍片也是希望透過網路影片及超哥流量，將在地美食讓更多人知道，後來影片上架後，無論是網路以及店家反饋，都收穫不錯的成果。

針對昨天發生事情，王閔生表示遺憾，也強調不認同任何形式的暴力行為，全案也已由大安分局偵辦當中，依法處理，該怎麼辦就怎麼辦。

不少網友灌進王閔生臉書要求表態，王表示，拍片目的是希望將在地美食推廣，對於發生這樣事感到遺憾，但也不認同任何暴力行為。圖／取自王閔生臉書
不少網友灌進王閔生臉書要求表態，王表示，拍片目的是希望將在地美食推廣，對於發生這樣事感到遺憾，但也不認同任何暴力行為。圖／取自王閔生臉書
不少網友灌進王閔生臉書要求表態，王表示，拍片目的是希望將在地美食推廣，對於發生這樣事感到遺憾，但也不認同任何暴力行為。圖／取自王閔生臉書
不少網友灌進王閔生臉書要求表態，王表示，拍片目的是希望將在地美食推廣，對於發生這樣事感到遺憾，但也不認同任何暴力行為。圖／取自王閔生臉書
台北市議員王閔生日前曾與網紅「超哥」一起拍片介紹在地美食，王表示，拍片目的是希望將在地美食推廣，影片上架後，無論是網路以及店家反饋，都收穫不錯的成果。圖／取自「超派人生」YouTube
台北市議員王閔生日前曾與網紅「超哥」一起拍片介紹在地美食，王表示，拍片目的是希望將在地美食推廣，影片上架後，無論是網路以及店家反饋，都收穫不錯的成果。圖／取自「超派人生」YouTube

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